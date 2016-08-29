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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۱۸

مولود چاوش اوغلو:

هدف عملیات سپر فرات پاکسازی منطقه از داعش است

هدف عملیات سپر فرات پاکسازی منطقه از داعش است

وزیر امور خارجه ترکیه تاکید کرد که هدف آنکارا از حملات در سوریه تحت عنوان سپر فرات، پاکسازی منطقه از داعش است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، مولود چاوش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه در یک کنفرانس خبری مشترک با «برت کوندرز» همتای هلندی خود اعلام کرد که هدف عملیات سپر فرات در سوریه، پاکسازی منطقه از داعش و دیگر گروه های تروریستی است.

وی با بیان این مطلب افزود: اگر کشورهای ائتلاف مقابله با داعش، آنچه را که ما اکنون در سوریه انجام می دهیم انجام داده بودند، عراق و سوریه مدت ها پیش از تروریسم پاکسازی شده بودنپد.

چاوش اوغلو در ادامه گفت: ترکیه از شهروندان سوری حمایت و برای پاکسازی مناطق مختلف این کشور از تروریست ها تلاش می کند.

وزیر امور خارجه ترکیه در بخش دیگر سخنان خود اعلام کرد: مهاجران ترک که در کشورهای غربی زندگی می کنند حق دارند در تظاهرات هایی که حامی دموکراسی هستند مشارکت کنند.

کد مطلب 3755604

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