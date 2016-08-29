احکام حقوقی ۱۶ هزار فرزند شهید شاغل در آموزش و پرورش ابلاغ شد

محمد حسین کفراشی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: براساس ماده ۵۱ قانون جامع ایثارگران دستگاه های اجرایی موظف هستند ۲۵درصد حداقل حقوق کارکنان دولت که هرساله اعلام می شود به عنوان فوق العاده ایثارگری به شهدا، ازادگان وجانبازان بالای ۲۵درصد پرداخت کند آموزش وپرورش از ابتدای سال جاری احکام ۱۱ هزار نفر از جانبازان و آزادگان را صادر کرده است.

مدیرکل شاهد و ایثارگران وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: در خصوص فرزندان شهدا چون قانون صراحت نداشت با استناد به بند الف ماده ۴۴ برنامه پنجم به فرزندان شهدا هم تسری داده شد که در مجموع از ابتدای سال ماده ۵۱برای ۲۶هزار ایثارگر اعمال شد.

وی یادآور شد: در حال حاضر حداقل حقوق دولت، ۹۰۰ هزار تومان است و ۲۵ درصد آن مبلغی حدود ۲۲۵ هزار تومان می‌شود که به عنوان فوق‌العاده ایثارگری پرداخت خواهد شد.