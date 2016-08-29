به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده ظهر دوشنبه با حضور در شهرک دارویی برکت واقع در شهرستان ساوجبلاغ حین افتتاح پروژه آبرسانی این شهرک، اظهار کرد: شورای عالی شهرسازی نمی تواند در امور شهرک های صنعتی دخالت کند چرا که قانون شهرک های صنعتی قانونی خاص است.

نعمت زاده تاکید کرد: از بخش خصوصی نیز همانند بخش دولتی باید حمایت شود.

شهرک صنعتی تخصصی دارویی برکت متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است، پروژه آبرسانی این شهرک با اعتباری بالغ بر ۱۰ میلیارد تومان به بهره برداری رسیده است.

پیش از این ایرج موفق، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان البرز از افتتاح ۲۶ طرح صنعتی بزرگ در آخرین روز از هفته دولت با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داده بود.