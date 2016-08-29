نظام آماری آموزش عالی یکپارچه سازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در مراسم رونمایی از سامانه آموزش عالی اعلام کرد: معاونت آموزشی وزارت علوم مدتها در فکر راه اندازی سامان آموزش عالی بود که بعد از تلاش کارشناسان، این سامانه با دو هدف فعال شد.

وی ادامه داد: هدف اول یکپارچه سازی نظام آماری آموزش عالی بود چون منابعی که به آنها دسترسی داشتیم مختلف بود و این باعث می شد اختلاف آمارهایی بوجود آید.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: با توجه به اینکه در زمان تصمیم گیری نیاز به اطلاعات دیگری مانند اعضای هیئت گروه، گروهها، تعداد دانشجویان و مسائل دیگر وجود دارد، دانشگاهها می توانند در تصمیم گیری خود از اطلاعات این سامانه استفاده کنند.

وی تصریح کرد: از طریق این سامانه می توانیم درخواست دانشگاهها را به صورت آنلاین انجام دهیم و سرعت عمل رسیدگی به درخواست ها با این سامانه افزایش می یابد.