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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۵:۴۲

معاون آموزشی وزارت علوم:

نظام آماری آموزش عالی یکپارچه سازی می شود

نظام آماری آموزش عالی یکپارچه سازی می شود

معاون آموزشی وزارت علوم از یکپارچه سازی نظام آماری در آموزش عالی کشور با سامانه آموزش عالی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجتبی شریعتی نیاسر در مراسم رونمایی از سامانه آموزش عالی اعلام کرد: معاونت آموزشی وزارت علوم مدتها در فکر راه اندازی سامان آموزش عالی بود که بعد از تلاش کارشناسان، این سامانه با دو هدف فعال شد.

وی ادامه داد: هدف اول یکپارچه سازی نظام آماری آموزش عالی بود چون منابعی که به آنها دسترسی داشتیم مختلف بود و این باعث می شد اختلاف آمارهایی بوجود آید.

معاون آموزشی وزارت علوم افزود: با توجه به اینکه در زمان تصمیم گیری نیاز به اطلاعات دیگری مانند اعضای هیئت گروه، گروهها، تعداد دانشجویان و مسائل دیگر وجود دارد، دانشگاهها می توانند در تصمیم گیری خود از اطلاعات این سامانه استفاده کنند.

وی تصریح کرد: از طریق این سامانه می توانیم درخواست دانشگاهها را به صورت آنلاین انجام دهیم و سرعت عمل رسیدگی به درخواست ها با این سامانه افزایش می یابد.

کد مطلب 3755632
زهرا سیفی

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