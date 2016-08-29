به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش «کولا» به نویسندگی و کارگردانی نصیر ملکی جو از ۱۰ شهریور ماه ساعت ۱۹ و ۲۰ در تالار قشقایی روی صحنه می رود.

نصیر ملکی‌جو در این باره گفت: نمایش «کولا» از ۱۰ تا ۲۶ شهریور ماه در قالب پروژه مطالعات قشقایی در این تالار نمایشی به صحنه می رود البته قرار است به جز اجرای این نمایش برنامه های دیگری مثل برگزاری کارگاه نمایشی، چاپ کتاب و ... داشته باشیم.

کارگردان «مسخ» در همین زمینه عنوان کرد: در «کولا» مخاطب شاهد نقد مدرنیسم، جامعه مصرف گرا، علاقه به خوردن غذاهای کنسروی و جنون استفاده از محصولات تبلیغاتی که در همه افراد از جمله خودِ من شکل گرفته، است. این سال ها آدم ها به صورت ناخودآگاه به سمت تبلیغات گرایش پیدا کرده اند و به نوعی برده جهان مدرن شده اند.

این اثر درباره پدر و پسری در فضایی لامکان و لازمان میان قفسه هایی پوشیده از کنسرو است که پدر دچار جنون خوردن کنسرو می شود.

عوامل این نمایش عبارتند از نویسنده و کارگردان: نصیر ملکی جو، بازیگران: پوریا سلطان زاده، سروش شاکر، مجری طرح: آرش فصیح، مشاور طراح لباس و اکسسوری: سمانه احمدی مطلق، دستیار کارگردان: محمدمحمدپور، منشی صحنه: مژگان غلامعلی، طراح صحنه: پگاه کاظمی، عکس: فاطمه خواجه نوری، مدیر روابط بین الملل: رامونا شاه، طراح پوستر و بروشور: سانازمحرابی، ساخت عروسک: نسیم یاقوتی، مشاور رسانه ای: مریم رودبارانی.