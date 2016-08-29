جزییات مهار آتش در انبار لوسترسازی/ نجات دو خانم از میان شعله ها

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزییات این حادثه آتش سوزی گفت: ساعت ۱۱:۵۷ صبح امروز وقوع آتش سوزی در یک ساختمان چهارطبقه به آتش نشانان اعلام شد. ماموران ۳ ایستگاه به محل حادثه در خیابان ۱۵ خرداد غربی اعزام شدند.

وی ادامه داد: حریق در طبقه اول ساختمان که محل نگهداری لوستر بود به مساحت ۱۰۰ متر رخ داده بود و در حال سرایت به سایر قسمت های ساختمان بود.

به گفته سخنگوی سازمان آتش نشانی شهر تهران در طبقه آخر دو زن زندگی می کردند که آتش نشانان بی درنگ آنها را به پشت بام برده و پس از اطفای حریق و خارج کردن دود از داخل ساختمان سالم به بیرون از محل آتش سوزی منتقل کردند.

ملکی با بیان اینکه حریق خسارت مالی فراوانی برجای گذاشت، تصریح کرد: این عملیات ساعت ۱۳:۰۷ به پایان رسید.