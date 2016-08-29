«جونو» به نزدیکترین فاصله از مشتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کاوشگر جونو یکی از مهمترین و خبرسازترین مأموریتهای تاریخ ناسا را رقم زده است. این کاوشگر با سرعت ۲۰۸ هزار کیلومتر بر ساعت به مشتری نزدیک شد و با عبور از فاصله ۴۲۰۰ کیلومتری از فراز ابرهای این سیاره، در نخستین پرواز از سطح نزدیک این سیاره از مجموع ۳۶ پرواز برنامه ریزی شده از این دست خبر ساز شد.

حالا همه منتظر تصاویری هستند که این کاوشگر از فاصله بسیار نزدیکی از مشتری گرفته است.

ناسا طی دو هفته آینده برخی از این تصاویر را منتشر خواهد کرد که شامل واضح ترین تصاویر گرفته شده از مشتری و همچنین نخستین تصاویر از قطبهای شمال و جنوب این سیاره می شود.

تیم کنترل کننده های زمینی ناسا در حین این پرواز بسیار مهم با دقت آن را زیر نظر داشتند زیرا نه تنها نزدیکترین پرواز صورت گرفته نسبت به سطح مشتری در تاریخ کل مأموریتهای انجام شده در این سیاره بوده است بلکه آنها بیم آن را داشتند که جونو تحت تأثیر پرتوهای خطرناک قرار گیرد.

ناسا اعلام کرده که کاوشگر جونو در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد. نکته مهم دیگر این است که برای نخستین بار تمامی تجهیزات علمی جونو همزمان به کار گرفته شده بودند.

جونو در آگوست سال ۲۰۱۱ به فضا پرتاب شد و چهارم جولای امسال به مشتری رسید.

این کاوشگر در مأموریت خود تمرکز ویژه ای بر روی قطبهای شمال و جنوب مشتری دارد. همچنین بررسی گذشته این سیاره و میدانهای مغناطیسی آن از جمله وظایف دیگر جونو در این مأموریت است.