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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۰۲

تصادف مرگبار در اتوبان کرج/ معلق زدن خودرو ۲۰۶ در اتوبان

تصادف مرگبار در اتوبان کرج/ معلق زدن خودرو ۲۰۶ در اتوبان

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران از مرگ زن جوان به علت واژگونی و معلق زدن خودرو در اتوبان تهران- کرج خبر داد.

سید جلال ملکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۲:۳۳ امروز تصادف یک دستگاه خودرو ۲۰۶ و مینی بوس در مسیر غرب به شرق اتوبان کرج - تهران به آتش نشانی اعلام شد. بلافاصله ماموران ایستگاه ۴۵ به محل حادثه نرسیده به خروجی آزادگان اعزام شدند.

وی ادامه داد: بررسی های اولیه حاکی است خودرو ۲۰۶ به علت نامعلومی کنترلش را از دست داده و پس از برخورد با گاردریل وسط اتوبان به سمت حاشیه جاده معلق زده و در این میان با خودرو مینی بوس برخورد می کند.

به گفته ملکی در این حادثه راننده ۳۵ ساله از خودرو خارج اما سرنشین دیگر در میان آهن پاره های خودرو گرفتار شده بود.

سختگوی سازمان آتش نشانی تاکید کرد: آتش نشانان با بریدن قطعات خودرو زن جوان را خارج و تحویل اورژانس دادند اما مشخص شد جانش را از دست داده است.

ملکی تاکید کرد: عملیات آتش نشانان ساعت ۱۳:۴۲ به پایان رسید و وضعیت ترافیک اتوبان به حالت عادی بازگشت.

کد مطلب 3755645

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    نظرات

    • محسن ۱۹:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
      0 0
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      لطفا یکم در مورد ماشین اگاهی خودتون رو با لا ببرید 206؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ یا 405!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    • بنده خدا ۱۹:۲۲ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
      0 0
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      این 206 هست؟؟!!!!!!!
    • ناشناس ۲۰:۴۳ - ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
      0 0
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      والا ماشین که الان گذاشتین شبیه 405 هست نه 206 !!!!!!!

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