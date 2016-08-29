به گزارش خبرگزاری مهر، ذوالفقار یزدان مهر در همایش مدیران حراست دانشگاه های دولتی سراسر کشوربا بیان اینکه برنامه های صندوق رفاه دانشجویان در دو افق تدوین شده است، گفت: تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت (تدوین سند راهبردی و کاربردی صندوق) دو افق مد نظراین صندوق است.

وی با اشاره به برنامه های بلند مدت صندوق رفاه دانشجویان مبتنی بر سند راهبردی افزود: ارائه تسهیلات هدفمند و موثر، حرکت به سمت مدیریت واحد خدمات دهی، کاهش تصدی گری و جلوگیری از انباشت مطالبات جدید، تقویت جایگاه صندوق، حرکت به سمت سازمان IT محور و هوشمندسازی سیستم های رایانه ای از جمله زیرشاخه های برنامه های بلند مدت این صندوق است.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان خاطرنشان کرد: برنامه های کوتاه مدت صندوق به چند دسته تقسیم می شود که تمرکز بر تقویت اعتبارات عمومی، تمرکز بر تقویت درآمد اختصاصی صندوق، اهتمام به مدیریت مشارکتی مبتنی بر دانایی، تمرکززدایی و تقویت نظارت و ارزیابی و اصلاح قوانین و فرآیندها و حرکت به سمت سازمان IT محور از جمله آنها است.

یزدان مهر با اشاره به زیرشاخه های تمرکز بر تقویت اعتبارات عمومی در برنامه های کوتاه مدت صندوق رفاه گفت: تهیه طرح تبدیل یارانه غذا به وام طی دوره ۱۰ ساله، تهیه برنامه کمک به خودکفایی صندوق از طریق منابع صندوق توسعه ملی و اختصاص اعتبار خاص از سوی دولت برای پرداخت وام ویژه دکتری در حوزه تمرکز بر تقویت اعتبارات عمومی قرار دارد.

وی عنوان کرد: اصلاح و ابلاغ دستورالعمل تاسیس و اداره خوابگاه های غیردولتی، اصلاح مقررات مربوط به قوانین بازپرداخت و وصول اجاره بهای خوابگاه، افزایش پهنای باند اینترنتی صندوق، افزایش درگاه های پرداخت اینترنتی اقساط بدهی و طراحی سیستم نرم افزاری خوابگاه های غیردولتی از راهکارهای این صندوق در حوزه اصلاح قوانین و فرآیندها است.