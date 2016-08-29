به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سرهنگ جهانگیر زارعی اظهارداشت: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق، ماموران پاسگاه انتظامی شباب اقدام به برپایی ایست و بازرسی و کنترل خودروهای عبوری کرده اند.

وی افزود: ماموران هنگام اجرای طرح به یک دستگاه خودروی نیسان و یک دستگاه تراکتور مظنون و آنها را توقیف کردند.

سرهنگ زراعی تصریح کرد: در بازرسی ماموران مشخص شد خودرو نیسان حامل یک تن و نیم ذغال قاچاق بوده وتراکتور نیز حامل یک هزار کیلو هیزم فاقد مجوز قانونی است.

وی با اشاره به بررسی محموله های کشف شده توسط کارشناسان اداره منابع طبیعی، بیان داشت: محموله های کشف شده دارای ارزشی تقریبی ۳۰۰میلیون ریال است.

فرمانده انتظامی شهرستان چرداول با اشاره به دستگیری رانندگان وسایل نقلیه گفت: متهمان با تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.