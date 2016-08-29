به گزارش خبرگزاری مهر و بنابر اعلام اداره کل مطبوعات و خبرگزاریهای داخلی، رتبهبندی روزنامهها در مرحله دوم بر اساس عملکرد آنها در زمستان ٩٤ مطابق با جدول شاخصهایی که پیشتر اعلام شده بود صورت گرفته است.
در اطلاعیه یادشده آمده است: در اجرای طرح رتبهبندی روزنامهها ابتدا در هیأت ارزیابی، خوداظهاری روزنامهها بررسی و نتایج اولیه به ایمیل آنها (موجود در سامانه جامع رسانههای کشور) ارسال شد، سپس هیأت تجدیدنظر پس از رسیدگی به اعتراضات، جمعبندی نهایی را ارائه داد که به شرح جدول زیر منتشر میشود.
بر اساس همین گزارش، بر مبنای نتایج مرحله دوم طرح رتبهبندی، جایگاه نشریات در گروههای مختلف آگهیهای دولتی از شهریور ۹۵ به شرح زیر تعیین شده و به کلیه دستگاههای مرتبط، ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و نشریات مشمول، ابلاغ میشود در این خصوص نکات زیر حایز اهمیت است:
۱- فهرست زیر متقاضیانی هستند که از طریق سامانه جامع رسانههای کشور، تقاضای پذیرش آگهی دولتی کردهاند. قرار گرفتن نشریات در این فهرست لزوماً به مفهوم تخصیص سهمیه آگهی دولتی نمیباشد.
۲- به نشریاتی که تعداد صفحات آنها کمتر از ٨ صفحه باشد آگهی دولتی تعلق نمیگیرد.
۳-نشریاتی که در شش ماهه گذشته اعلام وصول آنها نامنظم بوده است، از فهرست رتبهبندی حذف میشوند.
۴- رعایت گستره توزیع مصوب برای قرار گرفتن در فهرست رتبهبندی الزامی است. بدیهی است نشریات میتوانند متناسب با حوزه فعالیت، درخواست تغییر گستره توزیع به هیات نظارت بر مطبوعات ارایه کنند.
۵- نرخنامه آگهیهای دولتی سال ٩٥ در صفحات دیگر وبگاه معاونت مطبوعاتی و اطلاعرسانی قرار دارد (اینجــا).
جدول محاسبه رتبه آگهیهای دولتی برای نشریات چاپی
بر اساس همین گزارش، نرخنامه آگهیهای دولتی و رتبهبندی نشریات به زودی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت که نتایج آن متعاقباً اعلام خواهد شد.
فهرست رتبهبندی روزنامهها برای آگهیهای دولتی بر اساس رتبه آگهی (از شهریور ۹۵) را اینجا و فهرست رتبهبندی روزنامهها برای آگهیهای دولتی بر اساس حروف الفبا (از شهریور ۹۵) را اینجا ببینید.
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