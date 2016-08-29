به گزارش خبرنگار مهر، احمدرضا لاهیجان زاده ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان که با حضور وزیر نفت برگزار شد، اظهار کرد: برخی از اقدامات انجام شده در استان توسط وزارت نفت به منظور رعایت مسائل زیست محیطی صورت گرفت که از آن جمله می توان به گازسوز شدن تمام ۶ واحد نیروگاه رامین، از رده خارج شدن واحد کلر الکالی و همچنین مشارکت در بازگشایی دریچه های فی مابین دو و سه هورالعظیم که ۶۳ درصد تالاب آبگیری شد، اشاره کرد.

وی افزود: مجهز شدن برخی دکل های نفتی به سیستم زیرو دیس شارژ، توزیع سوخت یورو چهار در برخی شهرها از جمله اهواز، آبادان، خرمشهر و شادگان نیز از دیگر کارهای انجام شده خوب در راستای رعایت مسائل زیست محیطی است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان تصریح کرد: هنوز هم مشکلات زیست محیطی بسیاری در خوزستان داریم که نیازمند نگاه جدی و اختصاص اعتبارات مشخص هستند. تأخیر بسیار در راه اندازی فاز دوم طرح آماک که هم اکنون ۶ تا ۱۰ ملیون فوت مکعب گاز اسیدی با غلظت بسیار بالا می سوزد، از جمله این مشکلات است.

لاهیجان زاده بیان کرد: سهم صنعت در آلودگی آب و هوای خوزستان ۶۵ درصد است که از این میزان نیز ۹۰ درصد آلودگی ها ناشی از فعالیت نفت است. همچنین کمبود شدید دستگاه های mot و mos در شرکت های نفت و گاز از جمله مشکلات خوزستان است.

شرکت مهندسی و توسعه نفت هیچ دفتری در خوزستان ندارد

وی ادامه داد: شرکت مهندسی و توسعه نفت گستردگی فعالیت بسیاری دارد اما هیچ دفتری در خوزستان ندارد تا مکاتبات لازم را با آنها انجام بدهیم.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان در ارتباط با فعالیت های نفتی در تالاب هورالعظیم گفت: در ۱۰ سال اخیر که فعالیت نفتی در هورالعظیم شروع شد، خسارت های بسیاری به این تالاب وارد شد و برای جبران این خسارت ها به یک برنامه جامع نیاز داریم. متأسفانه وزارت نفت به تعهدات خود در این زمینه عمل نکرد هرچند که در این دوره مشتاق جبران هستند.

لاهیجان زاده عنوان کرد: راه اندازی واحد فرآوری جفیر آلودگی های بسیاری دارد. همچنین شرکت ملی حفاری ایران به تناسب فعالیتش یک واحد HSE قوی ندارد و نسبت به رعایت ضوابط اقدام نمی کند. دکل های این شرکت به سیستم زیرو. دیس شارژ مجهز نیستند.

وی اضافه کرد: فعالیت های منطقه ویژه پتروشیمی نیز یکی دیگر از مشکلات است، هرچند که پتروشیمی فجر به منظور ساماندهی پساب منطقه ویژه تشکیل شد ولی این واحد نیز توانایی پذیرش کل پساب ها را ندارد. بنابراین بخشی از پساب ها به خلیج فارس هدایت می شوند.

فرسوده بودن لوله های خطوط نفت

مدیرکل حفاظت از محیط زیست خوزستان با اشاره به فرسوده بودن لوله های خطوط نفت به عنوان یکی از مشکلات موجود در استان گلایه کرد: متأسفانه واحدهای پتروشیمی رازی، بندرامام و فارابی نیز فاقد سیستم دفع فاضلاب مناسب و استاندارد هستند.

لاهیجان زاده یادآور شد: مشارکت فعال وزارت نفت در ایجاد کمبرند سبز کلان شهر اهواز و سایر شهرهای مرتبط به دلیل تأثیرات آلودگی هوا ناشی از فعالیت های صنعت نفت، خرید تعداد کافی دستگاه MOT و MOS در تمام شرکت های بهره بردار، الزام شرکت های حفاری به تجهیز دکل های حفاری به سیستم مدیریت پسماند و پساب، مشارکت فعال وزارت نفت در طرح های درختکاری و بیابان زدایی در خوزستان و به ویژه در اراضی مرتبط با میدان های نفتی از جمله پیشنهادات این اداره به وزارت نفت است.