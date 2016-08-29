حجت الاسلام حمیدرضا حنان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به مجوز نشر کتاب های استانی اشاره کرد و افزود: ما به ۱۰ ناشر در طول سه سال اخیر مجوز نشر داده ایم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به وجود ۵۲ واحد چاپخانه در استان اشاره کرد و گفت: هفت واحد از این چاپخانه ها طی سه سال اخیر مجوز گرفته اند و به ظرفیت چاپخانه های ما اضافه شده است.

حجت الاسلام حنان یکی دیگر از بخش های مهم کتاب خوانی را اهدای کتاب دانست و افزود: این امر مستقیما به ترویج کتاب و کتاب خوانی و مطالعه در بین اقشار مردم به ویژه جوانان و نوجوانان می پردازد و بسیار موثر است.

وی با بیان اینکه در طول سه سال گذشته حدود یک میلیارد تومان کتاب به کتابخانه های استان از قبیل کتابخانه های مدارس، مساجد، اشخاص، نهادها و ... اهداء کرده ایم، عنوان کرد: بیش از یک میلیارد کتاب از طریق وزارتخانه به همه مجموعه های فرهنگی و کتابخانه های استان اهداء شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان اضافه کرد: بخش مهمی از کتاب ها به آموزش و پرورش استان می رود و بخش دیگری از این کتاب ها به مکان هایی که در زمینه کتاب خوانی فعال هستند اهداء می شوند.