برنامه دومین «شب شنبه حافظ» اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین «شب شنبه حافظ» روز شنبه سیزدهم شهریور ماه با اجرای «الکترو مقام» پرویز بشردوست و همراهی محسن شریفیان در تالار حافظ تهران برگزار می شود.

پیروز بشردوست که به تازگی آلبوم «جانان» را در همین زمینه منتشر کرده با همراهی محسن شریفیان، امیر دانایی، سعید صارمی، مسعود خادمی و امید محرم زاده قطعاتی را در این حوزه کمتر تجربه شده موسیقایی اجرا خواهند کرد.

مجموعه رویدادهای فرهنگی هنری «شب شنبه ها» هر هفته روزهای شنبه و در زمان تعطیلی اجراهای تئاتر در تالار حافظ برگزار می‏‌شود.

در این برنامه سیاوش یعقوبی و عباس ثامنی طراح پوستر و بروشور، قاسم فرجی صدابردار، چاپ و گرافیک مان چاپ پوستر و بروشور، مهدی خان محمدی روابط عمومی، سیامک قطاعی امور داخلی و هماهنگی، نیما جوان و علیرضا تهرانی گروه اجرایی، نشر و پخش جوان مجری طرح همکاری دارند.

تالار حافظ بنیاد رودکی برگزارکننده این رویداد و مدیریت پروژه و مشاوره هنری «شب شنبه ها» بر عهده رضا دادویی است.