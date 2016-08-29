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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۶:۰۴

از سوی شورای نگهبان؛

«اصلاحیه بودجه ۹۵» و «اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس» تأیید شد

«اصلاحیه بودجه ۹۵» و «اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه مجلس» تأیید شد

شورای نگهبان، لایحه اصلاحیه بودجه ۱۳۹۵ و طرح اصلاح جدول حوزه های انتخابیه مجلس را تأیید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان نظرات شورای نگهبان در خصوص دو مصوبه مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد. این دو مصوبه شامل «لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور» و «طرح اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی» است.

متن این دو نامه شورای نگهبان که در کانال تلگرامی سخنگوی شورا منتشر شده به شرح زیر است؛

«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شمارة ۳۸۸۱۸/۱۱۸ مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵؛

لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور

مصوب جلسه مورخ سوم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

توضیح اینکه تبصره ۳۸ اصلاحی، با توجه به بند (الف) ‌ ماده ۸۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که استفاده دستگاه‌های اجرایی از تسهیلات مالی خارجی در طول برنامه را جایز دانسته است، خلاف شرع دانسته نشد.

محمدرضا علیزاده
قائم مقام دبیر شورای نگهبان»

در نامه دوم نیز امده است:

«رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

عطف به نامه شمارة ۳۷۸۰۲/۱۳۵ مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵؛

طرح اصلاح جدول قانون تعیین محدوده حوزه‌های انتخاباتی
مجلس شورای اسلامی

مصوب جلسه مورخ بیست و هفتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
 
محمدرضا علیزاده
قائم مقام دبیر شورای نگهبان»

کد مطلب 3755670

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