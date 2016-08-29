به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی روز دوشنبه و همزمان با هفته دولت، به منظور افتتاح چندین پروژه علمی و آموزشی به شهرستان دماوند سفر کرد.

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بدو سفر یکروزه خود به شهرستان دماوند، مورد استقبال جمعی از مسئولان کشوری، استانی و شهرستانی قرار گرفت.

در جریان سفر هاشمی رفسنجانی به شهرستان دماوند، میرزاده رییس دانشگاه آزاد اسلامی کشور، سید حسین هاشمی استاندار تهران، میرزایی نیکو نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را همراهی می کردند.

هاشمی رفسنجانی پس از ورود به شهرستان دماوند به دیدار آیت الله جوادی آملی رفت و با این مرجع عالیقدر جهان تشیع دیدار و گفت و گو کرد.

افتتاح ۱۵ هزار متر مربع فضای آموزشی، علمی و اداری در شهرستان دماوند با حضور مسئولان کشوری و استانی از دیگر برنامه های سفر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرق استان تهران بود.

هاشمی رفسنجانی در جریان سفر یک روزه خود به دماوند و در مراسم های مختلفی، مجموعه ورزشی و مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه آزاد اسلامی و گلخانه و ساختمان اداری این دانشگاه را افتتاح کرد.

افتتاح مرکز تحقیقات بتن و آسفالت در شهرستان دماوند و سخنرانی در جمع مسئولان شهرستان و مدیران ارشد دانشگاه آزاد اسلامی کشور از دیگر برنامه های سفر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام به دماوند بود.