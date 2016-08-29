تشکیل کارگروه کارشناسان کشورهای عضو برای تنظیم طرح عمل گردشگریACD

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی، در این نشست که ۴۶ تن از مقامات عالی رتبه و مسوولان گردشگری کشورهای بنگلادش، بوتان، کامبوج، چین، اندونزی، قرقیزستان، پاکستان، فیلیپین، سریلانکا، تاجیکستان، تایلند، ترکیه، ویتنام، دبیرخانه ACD، یونسکو و اکو حضورداشتند هیات ایرانی پیشنهاد تشکیل کارگروه کارشناسان کشورهای عضو به منظور تنظیم طرح عمل گردشگری ACD برای ارایه به دومین اجلاس وزرای گردشگری را مطرح و برای میزبانی نشست کارگروه کارشناسی اعلام آمادگی کرد.

بر اساس این گزارش هیات ایرانی به ریاست معاون گردشگری همچنین پیشنهاد تشکیل شبکه هم افزایی تجربیات و اطلاعات (Knowledge Networking) مجمع گفتگوی همکاری آسیا در زمینه گردشگری را مطرح وبرای راه اندازی این شبکه اعلام آمادگی کرد.

درنشست صبح کارشناسان ارشد نخستین اجلاس وزرای گردشگری مجمع گفتگوی همکاری آسیایی(ACD)، اهداف برگزاری نشست آتی شامل راهکارهای توسعه گردشگری پایدار در منطقه آسیا، حفاظت از محیط زیست، اشتغالزایی، فقرزدایی، توانمند سازی جوامع محلی ونیز تسهیل تردد گردشگران در کشورهای عضو و همچنین چگونگی بهره‌مندی از این فرصت مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین جمهوری اسلامی ایران با اشاره به برگزاری "اجلاس فرصت های سرمایه گذاری در زمینه هتل سازی در تاریخ ۱۲-۱۱ مهر ماه سالجاری در ایران" از کشورهای عضو به منظورحضور فعالانه و جلب مشارکت سرمایه گذاران این کشورها دعوت به عمل آورد.

بر اساس این گزارش در این نشست کشورهای کامبوج و بنگلادش نیز برای میزبانی دومین اجلاس وزرای گردشگری اعلام آمادگی کردند و مقرر شد نتیجه تصمیم گیریها در این خصوص به منظور بررسی و تصویب نهایی در نشست وزرا در روز سه شنبه ۹شهریور به ریاست مسعود سلطانی فر معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و با حضور وزرای کشورهای عضو اعلام شود.

بر اساس این گزارش "نخستین اجلاس وزرای گردشگری مجمع گفتگوی همکاری آسیایی(ACD)" صبح فردا سه شنبه ۹ شهریور در هتل کایا لاله پارک تبریز افتتاح می شود.

هدف از بر گزاری این نشست تمرکز بر آینده صنعت گردشگری در آسیا، تقویت زیرساخت های عملی و ساختاری مورد نیاز برای توسعه پایدار بخش گردشگری در چارچوب گفتگوی همکاری است.

در نخستین روز این نشست، مقامات ارشد، ایده های خود را در حوزه گردشگری به اشتراک گذاشته و اسناد و مدارک مربوطه را آماده خواهند کرد؛ در روز دوم نیز وزیران و مقامات کشورهای آسیایی به بحث و نتیجه گیری خواهند پرداخت.

مجمع گفتگوی همکاری آسیایی (ACD) در سال ۲۰۰۱ با هدف ارتقاء همگرایی بین کشورهای آسیایی، گسترش بازار تجاری و مالی، تبدیل آسیا به یک شریک توانمند برای تعامل با دیگر نقاط جهان و ارتقاء نقش آسیا برای تاثیرگذاری در معادلات جهانی با عضویت ۱۲ کشور تشکیل شد.

ایده تشکیل «گفت‌وگوی همکاری آسیا» برای اولین بار توسط نخست‌وزیر تایلند در سی و چهارمین نشست وزرای امور خارجه کشورهای آ. سه. آن در سال ۲۰۰۱ مطرح و مورد بحث قرار گرفت.

اولین اجلاس وزرای امور خارجه ACD در سال ۲۰۰۲ با حضور نمایندگان ۱۸ کشور عضو در تایلند برگزار شد و وزرای امور خارجه کشورهای شرکت کننده در این اجلاس، حمایت خود را از تشکیل و تداوم کار مجمع مذکور اعلام کردند.

از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۰، ۹ اجلاس در سطح وزرای خارجه کشورهای عضو «گفت‌وگوی همکاری آسیا» به ترتیب در کشورهای تایلند، چین، پاکستان، قطر، کره جنوبی، قزاقستان و سریلانکا و تهران برگزار شد.

در تاریخ ۲۶ مهرماه ۱۳۹۱ (۱۷ اکتبر ۲۰۱۲) اولین اجلاس سران کشورهای عضو در کویت برگزار خواهد شد.

ظرف ۴ سال پس از پیدایش مجمع مذکور تعداد کشورهای عضو از ۱۸ به ۳۳ کشور افزایش یافت به گونه‌ای که در مقطع فعلی، این مجمع فراگیرترین تشکیلات فرامنطقه‌ای است که تقریباً تمامی کشورهای آسیایی در آن عضویت دارند.

«گفت‌وگوی همکاری آسیا» بر پایه گفت‌وگو شکل گرفته و سعی دارد تا فارغ از مباحثات و بعضاً مشاجرات سیاسی، راه‌های جدیدی را برای ایجاد همکاری‌های مختلف با تمرکز بر مسائل توسعه‌ای و اقتصادی شناسایی و تقویت کند. ریاست مجمع داوطلبانه بوده و دوره زمانی یک ساله دارد. دبیرخانه مجازی مجمع در بانکوک مستقر است.

عالی‌ترین ارگان مجمع، اجلاس وزیران امور خارجه می‌باشد که سالانه دو نشست برگزار می‌کند. این دو نشست عبارتند از:

۱. نشستی در حاشیه اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک

۲.نشستی به میزبانی کشوری که ریاست مجمع را در همان سال بر عهده گرفته است.

ایران و ACD

جمهوری اسلامی ایران همواره از تقویت همکاری‌های اقتصادی در چارچوب مجمع با هدف بهره‌مندی از تجارب صنعتی، اقتصادی و فنی کشورهای عضو تاکید کرده است. در همین راستا، حضور فعال نهادها و سازمان‌های ایرانی در پروژه‌های مختلف مجمع به خصوص در بخش‌های انرژی، کشاورزی، گردشگری، توسعه منابع انسانی، سرمایه‌گذاری و محیط زیست نیز در دستور کار کشورمان قرار دارد.

چندی پیش نیز ۲۰ نفر وزرای گردشگری کشورهای عضو مجمع گردشگری همکاری‌های آسیا (ACD)، با سفرا و نمایندگان خارجی کشورهای عضو مقیم با حضور معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در تهران حاضر شدند و اطلاعات مورد نیاز برای تسهیل شرایط و ترغیب وزرای گردشگری خود به منظور حضور در «نخستین نشست وزرای گردشگری کشورهای عضو مجمع گردشگری همکاری‌های آسیا(ACD)» که قرار است در تبریز برگزار شود را دریافت کردند.

تبریز توجه کشورهای آسیایی را به خود جلب می کند

میزبانی این نشست توسط تبریز گام بزرگی در راستای معرفی این شهر تاریخی به کشورهای آسیایی دارد با حضور حدود ۲۲ تن از وزرای گردشگری کشورهای آسیایی و هیئت همراهشان در تبریز درهای تازه ای به روی معرفی جاذبه های تاریخی و گردشگری تبریز به جهانیان به ویژه کشورهای آسیایی گشوده می شود می تواند نقطه آغازی برای تقویت مناسبت های بین المللی در حوزه گردشگری و با هدف کشورهای آسیایی باشد.