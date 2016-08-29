به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی استان کردستان در سفر یک روزه به شهرستان قروه با هدف رصد ظرفیت های گردشگری و تحلیل نقاط ضعف به ارائه راهکارهایی برای توسعه گردشگری منطقه پرداختند.

این سفر در راستای بر مصوبه کمیسیون گردشگری استان برای شناخت جاذبه های گردشگری و معرفی هرچه بهتر آنها به ایران و جهان صورت گرفته است. در این مصوبه در هر فصل، اعضای کمیسیون در محل یکی از جاذبه های دیدنی استان حضور یافته و با اطلاع یافتن از مناطق گردش پذیر در مسیر اقتصاد سازی صنعت توریسم گام بر می دارند.

اعضای این کمیسیون گردشگری ۵۰ نفر بوده و همگی از فعالان گردشگری، راهنمایان این عرصه، مجموعه صنف هتل داران، انجمن های سینمای جوان، مستوره اردلان و خوشنویسی، تعاون روستایی، منابع طبیعی، هیئت های ورزشی و انجمن صنایع دستی هستند.

این کمیسیون در اولین سفر خود به هورامان و روستاهای سیروان رفته بودند و سفر دوم خود را در زیویه و غار کرفتو گذرانده و حال در سومین دوره از سفرهای گردشگری خود، مناطق دیدنی شهرستان قروه را در نظر گرفتند و در واقع از اعضای ۵۰ نفره کمیسیون گردشگری نزدیک به ۴۵ نفر دیده های خود را به روی جاذبه های این شهرستان گشودند.

سفر آشنایی

شناسایی آسیب ها و الزامات توسعه گردشگری، تجزیه و تحلیل مشکلات موجود در کنار تصمیم گیریها و برنامه ریزیهای دقیق از جمله مهم ترین اهداف سفر اعضای این کمیسیون است.

رئیس کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی کردستان ضمن بیان این مطلب از رونمایی دانشنامه جامع گردشگری کردستان برای معرفی بهتر جاذبه های دیدنی خبر داد و افزود: «باید برای معرفی مناطق گردش پذیر کار شود لذا برای معرفی علمی و به روزتر علاوه بر تدوین کتابچه گردشگری در صدد ایجاد وب سایت و اپلیکیشن در این زمینه به چند زبان زنده دنیا هستیم».

به گفته «محمد نجیب اداک» زمینه برای ورود سرمایه گذار باید فراهم شود بنابراین لازم است همه افراد درگیر در این زمینه از شورای شهر و روستا، فرمانداری و دهیاریهای روستاهای هدف گردشگری برای جاذبه های خود بسته های سرمایه گذاری آماده تعریف کرده و اتاق بازرگانی برای این بسته ها در فکر جذب سرمایه گذار باشد.

وی گردشگری را همچون سایر صنایع، صنعتی پر درآمد دانست و بیان کرد: «این صنعت نیاز به آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر دارد و برای این مهم عموم مردم باید برای فرهنگ گردشگر پذیری گام بردارند و در این حوزه دهیاریهای روستاهای هدف گردشگری بهترین و مؤثرترین افرادی هستند که می توانند دوره های مرتبط آموزش راهنمای گردشگری را ببینند و در این راستا انجام وظیفه نمایند».

صنایع دستی؛ کلید گردشگری

رئیس کمیسیون گردشگری کردستان با اشاره به اینکه صنایع دستی شناسنامه گویای اصالت، قدمت و حلقه واصل ما به گذشتگان، آیندگان و دنیای اطراف است، تصریح کرد: «نیاز است از فعالان این عرصه حمایت شود تا بتوانند روح زندگی را که از طریق انگشتان دست در ساخته هایشان جاری می کنند تقدیم جامعه کرده و از این محل نیز گامی برای اشتغال و توسعه صنعت گردشگری برداشت».

به گفته «محمد نجیب اداک» صنعت گردشگری تنها صنعتی است که با کمترین سرمایه گذاری بیشترین خدمات و ایجاد اشتغال را به دنبال دارد که یکی از بهترین شکل آن توسعه صنایع دستی است.

گردشگری بومی

تمام روستاهای هدف گردشگری که توسط سازمان میراث فرهنگی شناسایی شده و ثبت ملی هم شده اند از طرف کمیسیون مورد بازدید قرار خواهد گرفت و الزامات توسعه گردشگری آنان واکاوی می شود.

«اداک» کردستان را استان فرهنگ و اصالت معرفی کرد و اجرای برنامه های سنتی و اصیل با فرهنگی خاص را یکی از بهترین عوامل جذب گردشگری دانست.

وی مراسم پیر شالیار در هورامان، مراسم نوروز، بازیهای سنتی و جشن های برداشت محصولات را از جمله راه های رونق گردشگری بومی خواند.

تغییر از پایه

متأسفانه کشور ایران وارث اقتصاد نفتی بوده و طی سالهای گذشته بیشتر سیاست های اقتصادی دولت بر مبنای نفت بوده و توجه به صنعت گردشگری ضعیف شده است لذا می طلبد نگاه و توجه قانون گذاران و مجریان قانون نسبت به این حوزه تغییر کرده تا شرایط برای سرمایه گذاری در این صنعت مهم مهیا گردد.

به گفته «اداک» موازی استان چه از نظر طبیعی و توریستی در سراسر جهان کمیاب بوده اما نمونه های نسبتاً مشابهی در تعدادی از کشورها موجود بوده و گردشگری آنان به معنای واقعی باعث توسعه اقتصادی شده به همین جهت درگیر مطالعه راهکارهای این کشورها هستیم و با الگوپذیری از نمونه های پیشرفته آنان برای توسعه گردشگری استان تصمیم خواهیم گرفت.

وی با بیان اینکه فعال بودن بخش خصوصی کمک به بخش دولتی است، یادآور شد: «لازم است بخش خصوصی ورود بیشتری به بخش دولتی پیدا کند و همچنین ورود افراد زبده و کاربلد در بخش دولتی به بخش خصوصی حیاتی است».

قصلان؛ صندوقچه تاریخی

حمام تاریخی قصلان محل نخست برای بازدید اعضای کمیسیون بود که زیر نگاه تیزبین این فعالان گردشگری قرار گرفت و در صندوقچه ای از تاریخ نشستند.

رئیس کمیسیون گردشگری کردستان با اشاره به اینکه حمام قصلان یکی از برترین جاذبه های تاریخی قروه است، اظهار داشت: «باید برای معرفی هرچه بیشتر آن گام های اساسی برداشت و این جاذبه نیاز به مرمت و بازسازی و محوطه سازی اطراف آن تحت عنوان کمپ گردشگری برای بازدیدهای محلی مردم منطقه و سایر مسافران داخلی و خارجی دارد».

به گفته «اداک» در شرایط نبود اعتبار می توان از فرصت های داخلی روستا از جمله وجود معادن برای توسعه این حمام تاریخی بهره برد.

باباگرگر؛ عجایب خلقت

روستای زیارتی، سیاحتی باباگرگر مکان دوم این فعالان گردشگری بود که زیر نور تابان خورشید با چهره های متعجب از وجود شاهکارهای آفرینش در طبیعت می درخشیدند.

به گفته «اداک» تبریک و تسلیت باید گفت برای این جاذبه دیدنی؛ تبریک به خاطر وجود دکترین گمنام چشمه آب گرم و تسلیت به خاطر وضعیت نامناسب این منطقه منحصر به فرد.

وی با بیان اینکه باباگرگر هیچ از سرعین اردبیل کم ندارد و می تواند بهتر از آن هم عمل کند، یادآورد شد: «باباگرگر را باید سرزمین جاذبه های اعجازانگیز طبیعت دانست، بنابراین نیاز است با تقویت زیرساخت ها این شگفتی ها را به ذهن مردم پیوست کنیم».

«اداک» با تأکید بر ایجاد شبکه های گردشگری در سراسر کشور این مسئله را از واجبات توسعه دانست و عنوان کرد: «قدر مسلم غار علیصدر در همدان به باباگرگر کردستان مکمل و تمام کننده همدیگر هستند و در کنار مثلث کرفتو و زیویه کردستان و تخت سلیمان از آذربایجان غربی ساختار شبکه گردشگری در کشور خواهند شد».

سراب؛ زریبار کوچک

مسیر بعدی این مهمانان گردشگر به قلب تپنده و نگین بی نظیر طبیعت قروه بود. دریاچه ای که درخشیدن آن امید منطقه به حساب می آید.

رئیس کمیسیون گردشگری کردستان این بار با چشمانی که از ذوق برق می زد سراب را زریباری کوچک خواند و معتقد بود این مجتمع تفریحی می تواند تکمیل کننده دیگر جاذبه های قروه باشد.

وی بر این باور است تاریخ سراب همچون سایر جاذبه ها باید به شکل شناسنامه برای معرفی به مردم ثبت شود و در معرض دید قرار گیرد.

به گفته «اداک» خطرهایی که زریبار را تهدید می کنند امکان دارد به سراب هم برسد لذا نیاز است از وضعیت تالاب زریبار برای جلوگیری از مشکلات زیست محیطی استفاده شود.

وی همچنین پیشنهاد راه اندازی سایت کوچک پرنده نگری باتوجه به اینکه سراب پذیرای پرندگان مهاجر است را داد و بر شناسایی علمی پرنده های مهاجر در فصل کوچ تأکید کرد.

«اداک» در پایان سفر یک روزه اعضای کمسیون اقتصاد گردشگری را شکوفاتر، ماندگارتر و پویاتر از سایر صنایع خواند و توسعه این صنعت را نمونه ای کامل از تحقق یافتن اقتصاد مقاومتی دانست.

وی با بیان اینکه یکی از فصول برنامه ششم توسعه تأکید مقام رهبری بر مباحث گردشگری است، گفت: «توسعه گردشگری داخلی تأثیر مستقیمی با اقتصاد مقاومتی در کنار ارتباط و در راستای عدالت اقتصادی و اجتماعی و ایجاد توزان منطقه ای دارد».