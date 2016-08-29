به گزارش خبرنگار مهر، امید حاجتی ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان که با حضور وزیر نفت برگزار شد، اظهار کرد: طی ۱۰ سال اخیر سهم نفت از تولید ناخالص داخلی خوزستان کاهش داشته ولی روند ۱۰ ساله سهم خوزستان از میزان ارزش افزوده بخش پتروشیمی تقریبا ثابت بوده است.

وی بیان کرد: در کل کشور ۴۷ مجتمع پتروشیمی وجود دارد که ۱۹ مورد آن در ماهشهر است. ظرفیت اسمی تولید نیز ۲۵.۵ میلیون تن است ولی تولید واقعی عسلویه بیشتر از این استان است که علتش را می توان در تکنولوژی های قدیمی پتروشیمی خوزستان جستجو کرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان افزود: سهم خوزستان از تولید واقعی پتروشیمی ۳۹ درصد ولی در ارزش افزوده این بخش ۲۹ درصد است.

حاجتی با اشاره به اینکه ۱۹ شهرستان از ۲۷ شهرستان استان نفت خیز هستند، خبر داد: نرخ بیکاری، تراکم دانش آموزان در کلاس و همچنین خانه های بهداشت در شهرهای نفتی این استان از سایر شهرها بدتر است. به عنوان نمونه نرخ بیکاری در شهرهای مسجدسلیمان و شادگان بالای ۴۰ درصد است.

وی عنوان کرد: برقراری تناسب بین زیرساخت ها و سهم آنها در تولید، ایجاد طرح های اقتصادی در مناطق نفتخیز متناسب با سهم تولید آنها، تعیین الزاماتی مبنی بر خرید کالا و خدمات از درون استان، افزایش سهم به کارگیری نیروهای بومی، مهیا کردن شرایط استفاده از بیمارستان ها و امکانات مناطق نفتخیز برای برخی اقشار به ویژه دانش آموزان، حمایت از فعالیت های ورزشی به ویژه تیم های فوتبال، حمایت از برنامه های محرومیت زدایی و همچنین برقراری شرایط خاص برای بومی گزینی دانشگاه نفت از پیشنهادات به وزارت نفت است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان با اشاره به اینکه این استان ۸۰ درصد از تولید نفت خام کشور را برعهده دارد، گفت: سهم اشتغال بخش نفت از اشتغال استان سه درصد، سهم بخش نفت از تولید ناخالص داخلی استان ۴۹ درصد، سهم بخش پتروشیمی از ارزش افزوده استان حدود ۶ درصد و سهم از اشتغال نیز دو درصد است.

عدم تأثیرگذاری بخش نفت در استان

حاجتی اضافه کرد: تفاوت بین اشتغال نفت و ارزش افزوده نفت در استان نشان دهنده عدم تأثیرگذاری بخش نفت در استان است که باید از طریق تکمیل صنایع میان دستی و پایین دستی در استان به این مقوله توجه کرد.

وی یادآور شد: سهم استان خوزستان از تولید گاز طبیعی کشور با وجود ثابت بودن میزان تولید ( ۱۱۰۰۰۰ میلیون مترمکعب) در یک بازه ۱۰ ساله از ۱۵ درصد به هفت درصد کاهش یافته است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان درخواست کرد: وزارت نفت برای توسعه زیرساخت ها در خوزستان می تواند در توسعه گازرسانی ها با اولویت مناطق روستایی شمال استان خوزستان، کمک مالی به منظور تجهیزات و تأسیسات ۱۰۰ ایستگاه CNG با اولویت شهرستان های ورودی و خروجی استان و افزایش تعداد ناوگان هواپیمایی نفت در استان خوزستان را انجام دهد.

حاجتی ادامه داد: وزارت نفت همچنین می تواند خرید پنج فروند هلی کوپتر برای واحدهای اورژانس، احداث دو سالن با مجموع زیربنای ۲۰ هزار مترمربع در نمایشگاه جدید بین المللی اهواز برای رگزاری نمایشگاه های تخصی نفت، گاز و پتروشیمی، اجرای تفاهمنامه احداث فرودگاه جدید اهواز و برنامه ریزی و اختصاص اعتبار مستمر به منظور ارتقای شاخص های متوسط پنج صنعت شهر استان (مسجدسلیمان، امیدیه، آغاجاری، آبادان و هفتکل) را انجام دهد.

وی در پایان تأکید کرد: اجرای کامل مصوبه دولت در خصوص اختصاص مبلغ ۴۷۹۰ میلیارد ریال به بیابان زدایی ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی استان خوزستان، اجرای کامل جابجایی منازل واقع در مناطق آلوده شهر مسجدسلیمان و اجرای سهم نفت در طرح انتقال زه آب های کشاورزی غرب کارون به خلیج فارس (اجرای سیفون در رودخانه کارون) از جمله تعهدات و الزامات زیست محیطی وزارت نفت است.