۱۴۰ میلیارد تومان کمکهای فنی و اعتباری به استان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی خادمی ظهر دوشنبه در جمع مردم شهر باشت افزود: هدف اصلی این اعتبارات کاهش سود بانکی است وبا توجه به طرح ارائه شده از محل این منابع می‌توانیم تا ۵۰ درصد سود بانکی را پرداخت کنیم.

وی بیان داشت: همچنین در سفر ریاست جمهور به استان در بخش سیستم‌های نوین آبیاری نیز ۲۵ میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافت.

خادمی اظهار داشت: در بخش پمپاژهای آب کشاورزی نیز ۲۰ میلیارد تومان اعتباربه استان اختصاص داده شد.

استاندار شهرستان باشت را یکی از شهرستان‌های مهم کشاورزی استان عنوان کرد و گفت: با توجه به مشکلاتی که برای سد شیو ایجاده شده، تامین آب کشاورزی این زمینها از طریق پمپاژهای معمولی در رودخانه زهره انجام می شود.

خادمی اظهار داشت: در سفر هیئت دولت ۳۷ میلیارد تومان به دشت امامزاده جعفر دو برای تامین آب اراضی کشاورزی اختصاص یافت.