طرح جايگزيني شوراي حكومت انتقالي عراق در دستور كار مقامات آمريكايي

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سايت اينترنتي "ايلاف" منابع سياسي آمريكايي فاش كردند هدف پل برمرحاكم آمريكايي عراق ازسفربه واشنگتن، قانع كردن مقامات دولت و وزارت دفاع آمريكا درباره اين بودكه شوراي حكومت انتقالي عراق به شورايي بي خاصيت تبديل شده است.

وزارت دفاع آم ريكا نقش مهمي را دراداره امور نظاميان آمريكايي مستقردركشورهاي عربي به ويژه عراق ايفا مي كند . هيات رئيسه شوراي 9 نفره حكومت انتقالي كه در ژوئن گذشته تشكيل شده و روساي آن به ترتيب حروف ابجدي انتخاب مي شوند، اخيرا با انتقادات شديدي ازسوي مقامات آمريكايي و انگليسي مواجه شدند .

يك مسوول آمريكايي دراين باره گفت: برمر كه به طورغيرمنتظره به واشنگتن فرا خوانده شد روز گذشته با مقامات بلند پايه كاخ سفيد ازجمله كالين پاول وزير امور خارجه ، دونالد رامسفلد وزير دفاع ، كاندوليزا رايس مشاورامنيت ملي و جرج بوش رييس جمهوري آمريكا ديدارو گفتگو كرد.

به احتمال قوي دراين نشست ها مقامات آمريكايي تصميمات مهمي را براي شوراي حكومت انتقالي عراق اتخاذ كردند زيرا به زعم آنها اين شورا درانجام وظايف خود ناتوان است .

اين مسئول آمريكايي كه نخواست نامش فاش شود با بيان اينكه مسائل مهمي همچون امنيت وانتقال قدرت به عراقي ها محور اصلي مذاكرات مقامات آمريكايي با برمر بود، اظهارداشت: هنگامي كه مقامات آمريكايي تصميمات خود را درباره عراق گرفتند برمررا راهي عراق كردند تا اين تصميمات را عملي سازد .

به گفته اين مسئول آمريكايي، بعيد به نظر مي رسد كه برمر بدون هماهنگي كامل ورايزني با مقامات آمريكايي ماموريت خود را نيمه كاره رها كند .

اين درحالي است " جي گارنر" حاكم سابق نظامي آمريكا درعراق پس ازيك ماه اشغال عراق ازكاربركنارشد زيرا پس ازسرنگوني حكومت صدام با تحولات مستقيم دراين سرزمين بسيارضعيف عمل كرد .

درهمين راستا منابعي كه ايلاف ازآنها به عنوان منابع ديپلماتيك انگليسي ياد كرده است، اعلام كردند كه انگليسي ها كه درچگونگي تعامل با عراقي ها دردهه هاي گذشته آشنايي تاريخي دارند، دو ماه پيش مبادرت به تعيين سرجيو مي گرينستوگ به عنوان نماينده سازمان ملل متحد درعراق كردند به اين اميد كه بتوانند درساماندهي وضع عراق نقش موثري ايفا كنند اما به نظرمي رسد كه برمرهمانند سرجيو نيست زيرا وي به زعم خود ازهرجهت يك كارشناس سياسي است .

اعترافات آمريكايي ها به ناتواني درتامين امنيت عراق نشان مي دهد كه اختلافات بين برمرو واشنگتن درباره انتقال قدرت ازآمريكايي ها به عراقي ها درحال افزايش است و به نظر مي رسد مطالبات برمربيشتربه مطالبات انگليسي ها شباهت دارد تا به مطالبات آمريكايي ها .

منابع ديپلماتيك انگليسي وآمريكايي، شوراي حكومت انتقالي عراق را به دليل ناتواني اش دراداره عراق با وجود حضورنيروهاي آمريكايي دراين كشور ونيزعدم بهبود اوضاع امنيتي اين كشور سرزنش كردند.

منابع انگليسي براين باورند كه دولت آمريكا با مشورت هم پيمانان خود و درراس آنها انگليس تصميمات جدي را براي جايگزين كردن شوراي حكومت انتقالي بگيرد .

برحسب اعلام اين خبرمنابع انگليسي، پيش ازاين تغييرات مقامات انگليسي پيشنهادهايي را به هم پيمانان آمريكا دراروپا و كشورهاي خاورميانه مثل ايران ، مصر، عربستان سعودي ، اردن و تركيه مطرح خواهد كرد .

منابع انگليسي گفتند: دولت جديد عراق كه بزودي جانشين شوراي حكومت انتقالي خواهند شد ازاعضاي شوراي حكومت انتقالي منتخب مجلس ملي خواهد بود وآنها قصد دارند همان تجربه اي كه براي افغانستان دربرلين در دسامبر سال گذشته صورت گرفت در عراق هم انجام دهند.

ازوظايف حكومت انتقالي ، وضع قانون اساسي دائم عراق و اجراي انتخابات براي تعيين رييس جمهور است و همچنين برگزاري انتخابات پارلماني كه درآن همه گروهها ، طيف هاي سياسي ، نژادي و مذهبي مختلف عراق حضور داشته باشند .