به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سازمان بسیج رسانه استان زنجان، عبدالله جعفری با اشاره به برگزاری اردوی فرهنگی ورزشی اصحاب رسانه استان زنجان اظهار داشت: این اردو پنجشنبه این هفته برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه تمامی اصحاب رسانه استان میتوانند در این اردو حضور داشته باشند، عنوان کرد: ثبتنام از ماههای گذشته انجام شده و افرادی که برای حضور در این اردو تمایل داشته باشند میتوانند، ثبتنام خود را با شماره ۳۳۵۵۲۲۴۰ تکمیل کنند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان گفت: در این اردو که در اردوگاه شهید باکری زنجان برگزار میشود، برنامههای مختلف فرهنگی، تفریحی و ورزشی پیشبینی شده است.
جعفری با بیان اینکه این اردو یک روزه خواهد بود، افزود: در حاشیه این اردو مسابقات فرهنگی و ورزشی نیز پیشبینی کردهایم.
وی به دیگر برنامههای این سازمان اشاره و خاطرنشان کرد: برگزاری جشنوارههای رسانهای، دورههای آموزش خبرنگاری، عکاسی و ارائه خدمات به اصحاب رسانه استان از دیگر برنامههای این سازمان است.
جعفری بیان کرد: در نیمه نخست امسال دوره خبرنگاری حرفهای با حضور یکی از اساتید برجسته کشوری برگزار شد که با استقبال خوب اصحاب رسانه استان مواجه شد.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان با اشاره به تدوام برنامههای آموزشی بسیج رسانه اظهار داشت: برگزاری دورههای خبرنگاری و عکاسی برای نیمه دوم سال پیش بینی شده است.
جعفریافزود: نیمه نخست امسال علاوه بر برگزاری روز خبرنگار و تجلیل از تمامی اصحاب رسانه استان دو جشنواره با عناوین ابوذر و امر به معروف توسط این سازمان برگزار و از برگزیدگان نیز تجلیل به عمل آمد.
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