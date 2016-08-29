دیدار استاندار آذربایجان غربی با وزیر محیط زیست فرانسه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری آذربایجان غربی، در این دیدار استاندار آذربایجان غربی به تشریح روند خشک شدن دریاچه ارومیه در طول دهه‌های اخیر و اقدامات دولت در سه سال گذشته پرداخت.

قربانعلی سعادت اظهار داشت: دولت جمهوری اسلامی ایران برای احیا دریاچه ارومیه یک برنامه مدون ۱۰ ساله را تهیه کرده که در دو سال نخست آن موضوع تثبیت وضعیت کنونی دریاچه به خوبی به انجام رسیده است.

استاندار آذربایجان‌غربی گفت: خوشبختانه امسال نسبت به سال گذشته شاهد افزایش آب در دریاچه ارومیه بوده‌ایم اما در کنار این باید الگوی کشت مناسب کشاورزی و روش‌های مناسب آبیاری در استان آذربایجان‌غربی اجرا شود.

در این دیدار وزیر محیط زیست فرانسه اظهار داشت: در قالب دعوتی که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست ایران شده است و با بازدید ازآخرین وضعیت دریاچه ارومیه تلاش خواهیم کرد همکاری‌های ایران و فرانسه تقویت شود.

رویال افزود: برای احیاء دریاچه ارومیه که باید راهکارهای جدی و ویژه‌ای بکار گرفته شود که از جمله الگوهای کشت و روشهای کشاورزی است که خوشبختانه دولت ایران نیز در همین راستا حرکت می کند.

وزیر محیط زیست فرانسه گفت: در اسفندماه ۹۵ سفری به ایران خواهند داشت و در نمایشگاه بین المللی محیط زیست که قرار است ۱۰ اسفند در ایران برگزار شودحضور داشته و مسئولین دو کشور امیدوارند که شرکت‌های خصوصی و دولتی فرانسوی فعالانه در حوزه محیط زیست حضور یابند.