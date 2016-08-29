لزوم تشکیل میز احزاب درستاد انتخابات/احزاب فعال بایدیارانه بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در مراسم افتتاح ساختمان جدید خانه احزاب که عصر امروز با حضور اعضای شورای مرکزی این تشکل صنفی و جمعی از فعالان حزبی برگزار شد، اظهار کرد: وزارت کشور در شروع کار خود یکی از اولویت‌هایش را احیای خانه احزاب قرار داد؛ خانه احزاب چند سال متوقف بود و پس از روی کار آمدن دولت یازدهم، چند تن از دبیران احزاب به نمایندگی، جلساتی را برگزار کردند.

وی افزود: اینکه چرا خانه احزاب طی چند سال تعطیل شد و باید چه کاری انجام دهیم که مجدداً این اتفاق نیفتد، نیاز به آسیب‌شناسی‌هایی را داریم.

معاون سیاسی وزیر کشور تاکید کرد: خانه احزاب را باید به گونه‌ای اداره کنیم که همه جناح‌ها بتوانند مدیریت آن را بر عهده داشته باشند تا این تشکل به خوبی اداره شود؛ ما به این نتیجه رسیدیم که اگر همه احزاب را به سه دسته مستقلین، اصولگرایان و اصلاح‌طلبان تقسیم کنیم، می‌توانیم مدیریت خوبی را برای این تشکل در نظر بگیریم.

مقیمی تصریح کرد: تصمیم گرفته شد هر سه جریان به صورت مساوی در مدیریت خانه احزاب نقش داشته باشند و زمانی که ریاست بر عهده یک جناح است، نایب رئیسی در اختیار جناح دیگر باشد.

وی خاطرنشان کرد: زمانی که ما می‌خواستیم انتخابات مجلس را برگزار کنیم، ریاست خانه احزاب هم بر عهده اصولگرایان بود، تا امروز یک شکایت هم از خانه احزاب که تخلفی در رابطه با انتخابات کرده باشد، نداشتیم.

معاون سیاسی وزیر کشور گفت: وزارت کشور برای توسعه سیاسی و در چارچوب وعده‌هایی که رئیس‌جمهور در خصوص احیای خانه احزاب داده بود، تصمیم گرفتیم این خانه و کلیت احزاب را تقویت کنیم و در این سه سال در این جهت حرکت کردیم. اگر در اوایل شروع دولت، جلسات احزاب به هم می‌خورد، اما امروز همه احزاب شناسنامه‌دار کشور می‌توانند فعالیت خود را انجام دهند و اگر بخواهند سخنرانی و میتینگ داشته باشند، می‌توانند آزادانه برگزار کنند و هیچ سخنرانی‌ای تاکنون به هم نخورده است.

مقیمی تصریح کرد: در انتخابات ۷ اسفند تعداد داوطلبان برای حضور در انتخابات بسیار بود و این مسئله نشان می‌داد که فعال شدن احزاب به مشارکت مردم در امور سیاسی کمک می‌کند و منجر به این می‌شود که مردم در سرنوشت خود بیشتر سهیم باشند.

وی با بیان اینکه در این دولت هزاران جلسه و سخنرانی برگزار شده که تنها پنج جلسه از آن به هم خورده است، گفت: غیر از این پنج سخنرانی، سایر سخنرانی‌ها به خوبی برگزار شد، بنابراین کشور امروز در شرایط خوب سیاسی به سر می‌برد و ما هم وظیفه داریم از همه فعالیت‌های قانونی احزاب پشتیبانی کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده تاکید کرد: باید در انتخابات آینده احزاب به صورت فعال‌تر حضور پیدا کنند تا در ۲۹ اردیبهشت ۹۶ یک انتخابات شکوهمند و در شأن مردم داشته باشیم.

مقیمی افزود: انتخابات ۷ اسفند با آرامش و با نشاط زیاد برگزار شد و اصلاً زد و خوردهای انتخاباتی در این رابطه نداشتیم. ما در انتخابات‌های گذشته مصدومینی را به علت نزاع‌هایی که به وجود می‌آمد، داشتیم اما در این انتخابات این اتفاقات به وقوع نپیوست که یکی از دلایل مهم آن مسئله حضور فعالانه احزاب بود.

وی اظهار داشت: با شروع کار خانه احزاب که یک تشکل صنفی است می‌توانیم راه را برای تشکل‌های سیاسی باز کنیم. باید در ستاد انتخابات کشور میزی را با عنوان «میز احزاب» فعال کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور در ادامه با اشاره به یارانه و کمک‌های مالی که باید به تشکل‌های سیاسی داده شود، گفت: در رابطه با یارانه و کمک مالی احزاب همه باید فعال شوند زیرا کار سیاسی نیاز به امکانات مالی دارد. فعالیت سیاسی گاهی هزینه دارد و هزینه‌های زیادی هم تحمیل می‌کند. ما باید کمک کنیم که احزاب به خوبی فعالیت داشته باشند و از نظر مالی پشتیبانی شوند.

مقیمی گفت: از مجلس می‌خواهیم که در لایحه بودجه ۹۵ و لایحه بودجه ۹۶ مسئله کمک مالی به احزاب را در نظر بگیرند؛ البته این کمک باید برای احزابی باشد که همیشه فعال هستند چرا که برخی احزاب فقط در زمان انتخابات فعال می‌شوند؛ بنابراین احزابی که فعالیت و تحرک بیشتری دارند، باید یارانه دریافت کنند.

وی همچنین در پایان از افتتاح خانه جدید احزاب در استان خراسان رضوی خبر داد و گفت: امیدوارم که خانه احزاب در ۳۱ استان کشور به زودی و با کمک شورای مرکزی این تشکل صنفی راه‌اندازی و افتتاح شود.