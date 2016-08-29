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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۰۲

رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد:

یکی از محدودیت‌های دانشگاه فرهنگیان استان نبود هیئت علمی است

یکی از محدودیت‌های دانشگاه فرهنگیان استان نبود هیئت علمی است

یاسوج- رئیس دانشگاه فرهنگیان کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از محدودیت‌های دانشگاه فرهنگیان استان، نبود هیئت علمی است که از حیث کمی و کیفی متناسب با نیاز پردیس‌ها نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو نظری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این دانشگاه ۱۰ تا ۱۵ عضو هیئت علمی دارد که برخی از آنها با نظر هیئت امنا بکار گرفته شده اند.

وی بیان داشت: بخش اعظمی از نیاز دانشگاه فرهنگیان از طریق استادان حقالتدریسی متناسب با نیاز دانشگاه به تفکیک جنسیت و رشته انتخاب می‌شود.

نظری افزود: در مهرماه سال جاری ۳۷۰ داشنجوی این دانشگاه فاغ‌التحصیل می‌شوند.

وی با بیان اینکه برخی از این دانشجویان از استانهای همجوار همچون اصفهان، بوشهر، چهارمحال و بختیاری،  خوزستان و فارس هستند، گفت: این دانشگاه در سال تحصیلی جدید فقط در رشته علوم تربیتی با گرایش دبستان و پیش دبستانی پذیرش دارد.

نظری تصریح کرد: یکی از فاکتورهای تاثیرگذار بر روند دانشگاه‌ها پذیرش کمی و کیفی دانشجو است و دانشگاه فرهنگیان در سال جاری در این رشته ۱۱۰ دانشجوی دختر و ۱۰۵ دانشجوی پسر پذیرش خواهد کرد.

کد مطلب 3755719

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