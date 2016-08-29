به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از السومریه، منبع محلی در استان نینوا گزارش داد که داعش تروریستهای خود را مامور یافتن سه زن ناپدید شده این گروهک کرده است.

این منبع اعلام کرد: سه زن ناپدید شده داعش تابعیت خارجی دارند و یکی از آنها اروپایی است و به شکل ناگهانی در موصل پس از اینکه به یک مرکز درمانی رفتند ناپدید شدند.

منبع مذکور که خواست نامش فاش نشود افزود: داعش همه تروریستهای خود را بسیج کرده است و عملیات جستجوی گسترده ای را برای یافتن این سه زن آغاز کرده و از اعضای زن این گروهک کمک گرفته است.

این منبع عراقی بیان کرد: این تحرکات گسترده برای یافتن این سه زن ناپدید شده نشان می دهد که آنها ارتباط قوی با سرکرده های برجسته داعش دارند.

شایان ذکر است که شهر موصل از جمله اولین شهرهایی بود که در ژوئن سال ۲۰۱۴ به اشغال داعش درآمد و هم اکنون نیز تحت اشغال این گروهک است. نیروهای عراقی تاکنون در جنوب این شهر عملیات انجام داده اند و القیاره را آزاد کرده اند.