رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد: هفت پروژه صنعتی طی سفر هیئت دولت در استان به بهره برداری رسید

یاسوج- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد گفت: در سفر هیئت دولت به استان هفت پروژه صنعتی با ظرفیت تولیدی سالانه دو میلیون و ۲۰ هزار تن به بهره برداری رسید.