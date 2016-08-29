به گزارش خبرنگار مهر، داریوش دیودیده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پروژه ها با حجم سرمایه گذاری سه هزار و ۹۱۵ میلیارد ریال افتتاح شده اند.
وی بیان داشت: این پروژه ها ۴۴۸ فرصت شغلی برای مردم استان ایجاد کرده است.
دیودیده با بیان اینکه در این سفر چندین پرژه بزرگ نیز کلنگ زنی شد، اظهار داشت: در این سفر عملیات اجرایی پنج طرح صنعتی و تجاری با حجم سرمایه گذاری افزون بر ۱۶ هزار میلیارد ریال نیز آغاز شد.
وی افزود: در این سفر همچنین پیگیری تسهیلات تکمیل فاز دو کارخانه آجر کهگیلویه و تامین اعتبار تا سقف ۱۰۰ میلیارد ریال برای بازسازی و زیباسازی شهرکهای صنعتی نیز مصوب شد.
دیودیده بهرهبرداری از فاز دوم تولید در کارخانه سیمان مارگون طی سه ماه و افزایش ظرفیت تولیدی شمش از ۱۲۰ هزار به ۲۰۰ هزارتن را از دیگر مصوبات سفر عنوان کرد و گفت: اولین سازه نمایشگاهی در سایت شرکت نمایشگاهی استان نیز در این سفر بهره برداری شد.
رئیس سازمان صنعت و معدن استان همچنین تامین اعتبار معادل هزینه کرد سهامداران نمایشگاه برای تقویت بنیه مالی و اتمام پروژه سایت نمایشگاهی را از دیگر مصوبات نشست عنوان کرد.
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