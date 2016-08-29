به گزارش خبرنگار مهر، علی اشجعی بعدازظهر دوشنبه در جلسه تشریح عملکرد این صندوق در جمع خبرنگاران تصریح کرد: درآمد ماهانه صندوق از محل کسور دریافتی شاغلان دستگاه‌های اجرایی ۱۲۹ میلیارد و ۶۰۱ میلیون ریال است.

وی افزود: این در حالی است که پرداختی ماهانه صندوق نزدیک به دوبرابر این مبلغ و ۲۴۲ میلیارد ریال است و ما برای متوازن‌سازی این ارقام از منابع صندوق بازنشستگی کشور و حمایت‌های دولت استفاده می‌کنیم.

مدیر صندوق بازنشستگی استان با بیان اینکه این صندوق سه وظیفه اساسی برای خود تعریف کرده است، اضافه کرد: بررسی و تائید پرونده بازنشستگی افراد، پرداخت حقوق افراد از طریق منابع صندوق و امورات رفاهی اعم از بیمه تکمیلی و ... بر عهده این صندوق است.

به گفته اشجعی تا آخر مردادماه ۹۴، ۱۶ هزار و ۴۶۲ بازنشسته تحت پوشش صندوق است که از این تعداد سه هزار و ۲۹ نفر بانوان و مابقی آقایان هستند.

وی افزود: سال ۹۲ به تعداد ۵۷۰ نفر، سال ۹۳ به تعداد ۹۰۹ نفر و سال ۹۴، به تعداد ۷۲۱ نفر و در سال ۹۵ نیز به تعداد ۱۵۷ نفر در این صندوق بازنشسته شده‌اند.

مدیر صندوق بازنشستگی استان ادامه داد: در دولت تدبیر و امید دو هزار و ۳۷۵ نفر بازنشسته شده‌اند که از این تعداد هزار و ۷۵۴ نفر آقایان و مابقی بانوان هستند.

وی حداقل حقوقی پرداختی بازنشستگان را ۹ میلیون ریال و میانگین حقوق را ۱۴ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال عنوان و اضافه کرد: حقوق بازنشستگان سالانه متناسب با تورم افزایش می‌یابد.