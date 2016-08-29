ضرورت تدوین برنامه جامع وزارت نفت برای خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، سید خلف موسوی ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان که با حضور وزیر نفت برگزار شد، اظهار کرد: بیش از ۲۴۱ حلقه چاه در محدوده شهر اهواز داریم و در همین راستا تقاضا داریم که نفت به حل مشکل و موضوع فاضلاب مناطق شهر اهواز که در منطقه منازل شرکتی نفت هم وجود دارد، کمک کند.

وی اضافه کرد: بر اساس توافقنامه ای مقرر شده بود تا وزارت نفت مبلغ ۳۰ میلیارد تومان را برای ساخت یک پل از محل پل شهید دقایقی تا شیبان را احداث کنیم ولی متأسفانه تاکنون اعتباری را اختصاص ندادند.

شهردار اهواز با تأکید بر اینکه اعتبارات نفت در استان خیلی کم شده است، گفت: هیچ ادعایی نداریم که مشکلات استان را وزارت نفت حل کند اما از این وزارت هم توقعاتی داریم. در حقیقت تقاضا داریم که وزارت نفت به اندازه ظرفیت های این استان به مردم کمک کند.

موسوی ادامه داد: پیشنهاد می دهیم که یک برنامه جامع تهیه و تدوین شود تا وزارت نفت در آینده فعالیت های مشخصی را برای استان خوزستان انجام دهد.

وی در پایان گفت: پرداخت حق ارزش افزوده از محل فروش نفت خام که مصوب مجلس شورای اسلامی است اگر این حق به استان خوزستان پرداخت شود دیگر نیازی به پرداخت حق دو درصد سهم نفت هم نداریم.