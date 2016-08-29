سفر رییس جمهور به شهرستان ورامین لغو شد

به گزارش خبرنگار مهر، مردم ومسئولان شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت طی روزهای اخیر با شنیدن خبر سفر رییس جمهور به جنوب شرق استان تهران، خود را مهیای استقبال از کاروان دولت یازدهم کرده بودند.

جلسات هماهنگی برای میزبانی شهرستان های جنوب شرق استان تهران در ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت برگزار و هماهنگی های لازم نیز برای انجام سفر انجام شده بود.

ورزشگاه تختی ورامین نیز برای دیدار مردمی رییس جمهور با مردم شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت انتخاب شده بود و به همین خاطر عملیات آماده سازی این مکان نیز با جدیت از سوی شهرداری ورامین در حال انجام بود.

به گفته منابع آگاه، سفر رییس جمهور به شهرستان های ورامین، پیشوا، قرچک و پاکدشت لغو و به زمان دیگری موکول شد، البته هنوز علت لغو این سفر مشخص نشده است.