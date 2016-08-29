بزرگراه های استان ۹۰۰ کیلومتر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا علم ظهر دوشنبه درنشست با خبرنگاران ضمن گرامیداشت هفته دولت اظهار داشت: یکی از اهداف این اداره کل تلاش برای کاهش تلفات جاده ای است و در این راستا ۳۷ دوربین کنترل سرعت در جاده های استان نصب شد.

وی افزود: اکنون ۹ دوربین کنترل سرعت در محور بوشهر- برازجان - دالکی و شش دوربین نیز در محور بوشهر- گناوه محور ساحلی نصب شده و ۳۱دوربین در محورهای گناوه - برازجان، چغادک - عسلویه و شش دوربین در محور گناوه - دیلم عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

مدیرکل حمل و نقل وپایانه های استان بوشهر با اشاره به اینکه استان بوشهر از جمله استان های پیشتاز در نصب سیستم هوشمند جاده ای است، بیان اظهار کرد: در همین راستا برای ایمنی بیشتر جاده ها و کاهش حوادث رانندگی در همه جاده های استان سیستم های تردد شمار نصب شده است.

علم خاطر نشان کرد: اکنون ۱۲ مجتمع رفاهی در جاده های استان بوشهر وجود دارد و ۱۲ مجتمع دیگر نیز در دست اجرا است و تلاش می شود تا سال ۹۶ به بهره برداری برسد.

رشد ۹ درصدی تلفات جاده ای در استان بوشهر

وی با بیان اینکه تلفات جاده ای در استان بوشهر در مقایسه با چهارماه ابتدایی سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است، افزود: در چهارماهه ابتدایی سال جاری شاهد مرگ ۶۹ نفر در تصادفات جاده ای استان بوده ایم که عامل اصلی بیشتر این تصادفات انسانی بوده است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها استان بوشهر به برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه موتور سواران در سال گذشته در ۳۰ روستا خبر داد و عنوان کرد: طبق آمار های سال جاری در روستاهایی که این کارگاه ها برگزار شد تصادفات و تلفات کاهش پیدا کرد.

علم بیان کرد: در این راستا طرح ایمن سازی مدارس حاشیه جاده با همکاری پلیس راه و آموزش و پرورش بالغ بر هشت سال است که در استان بوشهر برگزار می شود.

وی از اجرای این طرح در دو بخش فیزیکی و فرهنگی خبر داد و گفت: بخش فیزیکی مربوط به فعالیت هایی است که ما باید در راستای ایجاد امنیت جاده ای انجام دهیم مانند ساخت پل‌های دومنظوره که در برخی جاها انجام شد و در بخش فرهنگی نیز با آمادگی بسته های آموزشی قوانین راهنمایی و رانندگی و توزیع آن بین دانش آموزان از کودکی این قوانین را به آنها آموزش می دهیم.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه ها استان بوشهر با بیان اینکه بزودی سیستم بار در استان مکانیزه می شود، خاطر نشان کرد: در حوزه بار با توجه به طرح توسعه جزیره نگین پایانه لجستیک در دستور کار این اداره کل است که محل مورد نظر برای اجرای طرح مشخص و سرمایه گذار بخش خصوصی نیز پای کار است.

علم با اشاره به ساخت شهرک حمل و نقل در منطقه ویژه اقتصادی ادامه داد: ساخت شهرک حمل و نقل در منطقه ویژه اقتصادی استقبال خوب شرکت های صنعتی و نفتی رو برو شده است و طرح توسعه آن به منطقه ویژه پیشنهاد شده است.

وی با عنوان اینکه استان بوشهر از استان های پیشگام در ساخت بزرگراه است افزود: ۶۰۰ کیلومتر بزرگراه در استان وجود دارد و این میزان تا پایان سال به ۹۰۰ کیلومتر افزایش خواهد یافت.