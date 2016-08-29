افتتاح یک مدرسه در پروژه بین المللی "ترسیب کربن"

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس، این آموزشگاه 2 کلاسه به مناسبت هفته دولت در روستای ماهور میلاتی شهرستان ممسنی آماده تحصیل دانش آموزان این روستا در آستانه سال تحصیلی جدید شد.

این آموزشگاه با پیگیری های پروژه بین المللی ترسیب کربن در فضایی به وسعت 80 متر مربع و اعتبار 600 میلیون ریال و با همکاری یکی از خیران مدرسه ساز در کمتر از 6ماه در روستای مورکرد منطقه ماهور میلاتی و با همیاری اهالی منطقه ساخته شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس در آیین بهره برداری از این واحد آموزشی گفت: این آموزشگاه با هدف اجرای طرح ترسیب کربن در محرومیت زدایی، افزایش سطح آگاهی های عمومی، ترویج فرهنگ منابع طبیعی و نیز احیای مناطق بیابانی و تخریب شده، ساخته شده است.

مهرزاد بوستانی افزود: امیدواریم با اجرای فاز نخست طرح ترسیب کربن در این شهرستان و تخصیص اعتبارات لازم، همکاری و مشارکت مردم به ویژه بهره برداران، مجریان و دامداران شاهد بازده بسیار خوبی در این منطقه باشیم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری فارس ادامه داد: طرح بین المللی ترسیب کربن طرح بسیار خوبی برای توسعه روستاهای محروم این استان به شمار می رود و در این زمینه نیز برنامه های خوبی برای توانمندسازی روستاییان این منطقه در حال انجام است.

وی، ایجاد اقتصاد در روستا از محل کارآفرینی و تسهیلات ارزان قیمت را از دیگر اهداف این طرح بیان کرد و افزود: در این پروژه حل مشکلات روستاییان در اولویت است و برای تحقق این هدف نیز برنامه ریزی هایی برای ایجاد مشاغل پایدار و تغییر معیشت مردم از طریق توانمند سازی جوامع محلی و هم افزایی با سازمان فنی و حرفه ای استان انجام شده است.

بوستانی، اظهار امیدواری کرد با حمایت همه جانبه مسئولان و دستگاه های دولتی به ویژه استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سازمان جنگل ها شاهد گسترش و تعمیم این طرح در روستاها و دیگر نقاط محروم استان باشیم.

مدیرکل منابع طبیعی فارس، افزایش مشارکت مردمی در حفاظت از عرصه های ملی به منظور ایجاد انگیزه و تغییر معیشت بهره برداران محلی در افزایش پوشش گیاهی مناطق بیابانی و حفاظت از عرصه های ملی را مهترین اهداف طرح بین المللی ترسیب کربن بیان کرد.

وی اظهار داشت: اجرای برنامه های احیایی و اصلاحی مناسب در مراتع، پیگیری لازم برای بازاریابی محصولات تولیدی در محدوده طرح، تهیه و اجرای برنامه های مشارکتی توسعه روستایی و برنامه مدیریت حوزه، تشکیل و تقویت تعاونی توسعه پایدار روستایی در منطقه طرح و ارائه آموزش و پرداخت تسهیلات برای اجرای طرح های خرد مشاغل خانگی در روستاهای هدف طرح ترسیب کربن در استان از جمله برنامه های آتی این پروژه خواهد بود.

شهرستان ممسنی به مرکزیت نورآباد در فاصله 158کیلومتری غرب شیراز واقع است.

همه ساله با گرمتر شدن زمین و افزایش کم آبی در کشورمان شاهد افزایش اراضی بیابانی در کشور به ویژه استان فارس هستیم از این رو ضروری است مردم مناطقی که بیشتر در معرض این آسیب هستند با همکاری دولت با کاشت درخت و ایجاد فضای سبز از بیابانی شدن اراضی خود جلوگیری کنند و به طور همزمان، اقدام هایی برای فرهنگسازی در میان مردم و جوامع محلی در دستور کار قرار گیرد. مجموعه این فعالیت ها در پروژه ای بین المللی با همکاری برنامه عمران سازمان ملل متحد دنبال می شود.

"ترسیب کربن" به معنای رسوب دادن و تخلیه کربن موجود در اتمسفر با هدف کاهش اثرات سوء پدیده گرمایش زمین است.