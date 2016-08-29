نوبخت از اردوهای پارالمپیکی بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت امروز دوشنبه با حضور در فدراسیون جانبازان و معلولان از اردوهای تیم های والیبال نشسته مردان و تیراندازی بازدید به عمل آورد.

نوبخت در پایان بازی تمرینی خطاب به والیبالیست ها گفت: درهفته دولت در تمرینات تیم والیبال نشسته حضور پیدا کردم تا از نزدیک شاهد تمرینات شما عزیزان باشم. مطمئنم که شما در بازیهای پارالمپیک باعث خوشحالی مردم خواهید شد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: پیش بینی من این است که ورزشکاران پارالمپیکی در بازیهای ریو عملکرد بسیار خوبی خواهد داشت.

وی در پاسخ به اینکه چه نظری در خصوص عملکرد کاروان المپیک دارد، افزود: با پیامی که مقام معظم رهبری بیان فرمودند نشان دادند که باید عملکرد ورزشکاران المپیکی را تکمیل کنیم و قدردان ورزشکاران باشیم.

همچنین در حاشیه این بازدید و تماسی که از سوی رئیس جمهور با نوبخت صورت گرفت، حسن روحانی اطمینان خاطر داد از هیچ کوششی برای موفقیت کاروان اعزامی منا به پارالمپیک ۲۰۱۶ دریغ نخواهد شد.