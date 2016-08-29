به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا صالحی ظهر امروز در مراسم گرامیداشت هشتم شهریور سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر که در مسجد انقلاب این شهر و با حضور مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی و شمار کثری از مردم این شهر برگزار شد، اظهار کرد: ساده زیستی و دوری از اشرافیت از ویژه گی های بارز این دو شهید بزرگوار بود.

وی با بیان اینکه مسئولان و دولتمردان باید در راستای انجام مسئولیت‌های خود از شهیدان رجایی و باهنر الگو بگیرند، افزود: دولت رجایی و باهنر، یک دولت موفق بود که باید زندگی آن‌ها برای نسل‌های آینده تبیین شود.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی در ادامه امنیت در کشور را از بزرگ‌ترین دستاوردهای نظام اسلامی بر شمرد و گفت: امروز ایران اسلامی در منطقه به‌عنوان امن‌ترین کشور محسوب می‌شود و این بزرگ‌ترین دستاورد است.

صالحی با تاکید بر مراقبت از ناحیه فتنه و چهره‌های نفاق در کشور، تصریح کرد: شهادت شهیدان رجایی و باهنر ثمره نفاق بود و دشمن توانست از این راه، به اهداف شوم خود دست یابد.

وی افزود: مسئولان باید هوشیار باشند و چهره نفاق و فتنه را در جامعه شناسایی کنند، تا از این ناحیه ضربه نخورند.

استاندار خراسان شمالی بابیان عملکرد دولت تدبیر و امید افزود: دولت تدبیر و امید با حاکمیت عقلانی و انجام وظایف صادقانه و بی‌منت، زمینه‌های امنیت و آرامش را در جامعه فراهم کرده است.

صالحی گفت: دولت یازدهم با شعار تدبیر و امید طی سه سال گذشته موفقیت و پیامدهای خوشایندی را درعرصه‌های مختلف داخلی و خارجی برای مردم به ارمغان آورده است.

وی تصریح کرد: همچنین با حمایت‌های مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا، تمامی تهدیدها به فرصت تبدیل و تعامل‌ بین برخی از دولت‌ها با ایران اسلامی آغاز شده است.

استاندار خراسان شمالی در ادامه با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی به‌عنوان پنجره‌ای رو به فردای بدون وابستگی است، اظهار داشت: باید مسئولان همه توان خود را برای تحقق این امر مهم، به کارگیرند.

صالحی ایجاد ثبات، آرامش و امنیت پایدار، افزایش مبادلات اقتصادی و قانون‌گرایی را از دستاوردهای دولت تدبیر وامید عنوان کرد.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی با اشاره به کسب توفیقاتی دولت دراین استان اظهار داشت: نرخ مشارکت در استان از ۴۶.۶ درصد به ۴۱.۸ درصد و نرخ بیکاری در استان از ۱۲.۴ درصد به ۱۱.۱ درصد کاهش پیداکرده است.

صالحی تصریح کرد: همچنین ضریب نفوذ کاربران اینترنتی در استان از ۱۳.۷۴ درصد به ۲۵.۵۶ درصد افزایش یافته است.

وی در مورد فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه فعال گفت: بانک‌ها باید از واحدهای تولیدی استان به طور جد حمایت و تعامل و مشارکت بانک‌ها با واحدهای تولیدی باید بیش از پیش با رشد فعالیت واحدهای تولیدی واحیاء فعالیت واحدهای نیمه تعطیل دیده شود.

وی با اشاره به سفر برخی از وزرا و معاونین دولت در این هفته به استان گفت: وعده‌های خوبی در حوزه‌های توسعه اشتغال و حمایت از بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی و اقتصادی داده ‌شده که امیدواریم شاهد رشد روزافزون در این حوزه‌ها باشیم.