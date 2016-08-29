۶۶ مصوبه ستاد اقتصادمقاومتی استان البرز اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله قائمی عصر دوشنبه در جلسه شورای اداری استان البرز که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی البرز برنامه های ویژه ای را برگزار کرده است.

وی با بیان اینکه جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی استان البرز به صورت هفتگی تشکیل می شود، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون ۱۴ جلسه با ۱۰۲ مصوبه برگزار شده است.

رئیس سازمان مدیریت برنامه ریزی استان البرز خاطرنشان کرد: ۳۰ دستگاه اجرایی استان دارای برنامه اقتصاد مقاومتی هستند که از این تعداد ۲۳ دستگاه موفق به اعلام برنامه شده اند.

وی با بیان اینکه ۱۰ دستگاه گزارش عملکرد خود را ستاد اقتصاد مقاومتی ارائه داده اند، گفت: از مجموع مصوبات یاد شده ۶۶ مصوبه اجرا، ۳۰ مصوبه در دست اقدام و ۶ مصوبه نیز مستند است.

قائمی با اشاره به اینکه بحث واگذاری پروژه های دارای تملک دارایی البرز به بخش خصوصی، برون سپاری فعالیت های تصدی گری و گسترش فعالیت های الکترونیکی در استان در این ستاد مورد توجه قرار گرفته، گفت: ۱۲۸ پروژه در استان احصا شده که از این میزان ۱۰ پروژه واگذار شده است.