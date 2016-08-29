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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۳۹

معاون استاندار خوزستان:

شهرهای نفتی خوزستان از ابتدایی ترین امکانات محروم هستند

شهرهای نفتی خوزستان از ابتدایی ترین امکانات محروم هستند

اهواز ـ معاون عمرانی استاندار خوزستان گفت گفت: متاسفانه شاهدیم شهرهای نفتی چون مسجدسلیمان و آغاجاری در این استان از ابتدایی ترین امکانات محروم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاحی ظهر امروز دوشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان که با حضور وزیر نفت برگزار شد، اظهار کرد: وضعیت شهرهای نفتی خوزستان اصلا مناسب نیست. پیشنهاد می کنم تا کارگروهی از مسئولان استانی و وزارت نفت برای حل مشکلات این شهرها تشکیل شود.

وی اضافه کرد: مسجدسلیمان اولین چاه نفت خاورمیانه را داشت ولی از داشتن سیستم فاضلاب محروم است. متأسفانه در آغاجاری هم که یک شهر نفتی است مردم از ابتدایی ترین امکانات محروم هستند.

معاون عمرانی استاندار خوزستان اضافه کرد: مردم در این شهرهای نفتی از ورات نفت گلایه دارند در صورتی که این امکان وجود داشت تا فعالیت ها را به شکلی انجام می دادیم که حلاوت اقدامات نفت به کام مردم بنشیند.

به گفته سیاحی، مقرر شده تا در هشت هزار کیلومتر از حوزه شهرهای مختلف غرب کارون مانند اهواز، شادگان، آبادان و هویزه کارهای جدی نفتی انجام شود.

وی با اشاره به اینکه مسائل و مشکلات هورالعظیم خیلی جدی است و در قالب ارائه یک گزارش صرف نمی گنجد، عنوان کرد: تقاضا داریم که وضعیت این تالاب به گذشته برگردد تا بتوانیم دوباره فعالیت های اقتصادی داشته باشیم.

کد مطلب 3755755

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