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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱

پایان صندلی‌گذاری آزادی و رونمایی از اتوبوس اهدایی به تیم ملی

پایان صندلی‌گذاری آزادی و رونمایی از اتوبوس اهدایی به تیم ملی

بازیکنان و اعضای تیم ملی فوتبال ایران امروز با اتوبوس جدید منقش به تصویر یوز ایرانی وارد استادیوم آزادی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم ملی فوتبال ایران در حالی امروز در زمین شماره یک آزادی آغاز می‌شود که قرار است اسحاق جهانگیری معاون رئیس جمهور در این تمرین حضور یابد. صندلی گذاری طبقه دوم ورزشگاه هم به اتمام رسیده و تماشاگران برای حضور در این طبقه در بازی با قطر مشکلی ندارند.

همچنین بازیکنان و اعضای تیم ملی ساعت ۱۷:۱۵ با اتوبوس جدید که به تصویر پرچم ایران و یوز ایرانی منقش است، وارد ورزشگاه شدند. این اتوبوس در شرایطی رونمایی شد که از سوی فدراسیون فوتبال اعلام نشده است که اتوبوس ویژه تیم ملی از سوی سامانه هواداری(فناپ) در اختیار ملی پوشان قرار گرفته است.

این سامانه قرار است یک اتوبوس ویژه که شرایط خاصی دارد را در آینده ای نزدیک در اختیار تیم ملی فوتبال ایران قرار دهد.

نصرالله سجادی، محمدرضا ساکت و مهدی تاج از جمله اعضای حاضر در ورزشگاه آزادی هستند.

کد مطلب 3755757

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