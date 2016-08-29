به گزارش خبرنگار مهر، ساختمان جدید خانه احزاب عصر امروز با حضور اعضای شورای مرکزی تشکل صنفی و معاون سیاسی وزیر کشور و نماینده ای از کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس افتتاح شد.

کواکبیان: امیدواریم همگی حزب‌الله باشیم

در این مراسم، مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری با بیان اینکه حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ سال قبل واژه حزب در جوامع غربی ایجاد شد، اظهار کرد: در حقیقت حزب از صدر اسلام مطرح بوده است و امامان معصوم(ع) ما حزب داشتند، اصحاب سر آنها، حزب آنها بودند.

وی افزود: اینکه ما بخواهیم بعد از ۳۷ سال از انقلاب بگوییم حزب خیلی خوب است، چیز عجیبی به حساب می آید. من این روز را مغتنم می شمارم که در هفته دولت و در دولت تدبیر و امید خانه احزاب را افتتاح کردیم.

کواکبیان تاکید کرد: از سال ۷۹ تاکنون ما آرزو داشتیم احزاب خانه دار و صاحب ساختمان و تشکیلاتی باشد.

دبیرکل حزب مردم سالاری ادامه داد: امیدوارم که همه ما حزب الله باشیم و در مسیر درست حرکت کنیم.

غفوری‌فرد: نقش احزاب در سطح مشارکت مردم در انتخابات پررنگ باشد

در ادامه این مراسم، حسن غفوری فرد عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی و رئیس سابق خانه احزاب با تبریک افتتاح خانه جدید احزاب گفت: ما از سال ۷۹ تا امروز آرزو داشتیم که این خانه افتتاح شود.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی افزود: ما از وزیر کشور و معاون سیاسی ایشان تشکر می کنیم که با انگیزه به دنبال احیای خانه احزاب بودند تا هر سه جناح اصلی کشور در آن سهم داشته باشند و هیچ جناحی دنبال حذف جناح دیگر نباشد.

وی تاکید کرد: خانه احزاب تجربه موفقی بود و در دولت اصلاحات تشکیل شد تا تریبون آزادی باشد که احزاب بتوانند نظرات خود را بیان کنند و نشان دهند که احزاب سیاسی از آگاهی و بلوغ سیاسی برخوردار هستند و همه آنها در چارچوب نظام جمهوری اسلامی و اصل ولایت فقیه با هم کار کنند.

غفوری فرد با بیان اینکه امیدواریم در بعد داخلی و خارجی بتوانیم کارهایی را با یکدیگر انجام دهیم، گفت: اوج فعالیت احزاب در انتخابات است و در انتخابات نیز رسالت ما، بالا بردن مشارکت مردم است و مطالبه رهبری هم بالا بودن سطح مشارکت در انتخابات است. رهبری در انتخابات اخیر با اوج سماحت فرمودند آنهایی که نظام را قبول ندارند نیز در انتخابات شرکت کنند.

رئیس سابق خانه احزاب خاطرنشان کرد: اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده بسیار بالا است. همچنین انتخابات شوراها نیز باید صاحب امنیت بالایی باشد؛ چراکه در این انتخابات بیش از ۱۲۰ هزار نفر در سراسر کشور انتخاب می شوند و تا عمق روستاها انتخابات داریم. این مسئله، نشانه اعتماد حاکمیت به مردم است.

وی افزود: باید نقش احزاب در این انتخابات ها پررنگ بوده و نقش آنها، بالا بردن سطح مشارکت مردم باشد.

عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی تاکید کرد: در استان ها یکی از مطالبات سیاسیون، راه اندازی خانه های احزاب استانی است. برخی استان ها مانند خوزستان و خراسان رضوی این مطالبه را دارند که باید مورد توجه قرار گیرد. امیدواریم تشکیل خانه احزاب در استان های کشور در جلسات بعدی شورای مرکز مورد بررسی قرار گیرد و مقدمات تشکیل شعب استانی خانه احزاب فراهم شود.

حشمتیان: میز خانه احزاب را در ستاد انتخابات کشور تشکیل می دهیم

در ادامه این مراسم، قدرتعلی حشمتیان رئیس جدید خانه احزاب اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم در ۳۱ استان کشور، خانه احزاب را در طول یکسال آینده راه اندازی کنیم.

حشمتیان افزود: ما میز خانه احزاب را با کمک معاون سیاسی وزیر کشور در ستاد انتخابات کشور تشکیل می دهیم.