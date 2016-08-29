واکنش آنکارا به اظهارات نماینده رئیس جمهور آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، معاون نخست وزیر ترکیه در سخنانی به اظهارات نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف به اصلاح ضد داعش واکنش نشان داد.

«نعمان کورتولموش» معاون نخست وزیر ترکیه امروز در واکنش به اظهارات «برت مک گورک» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف به اصلاح ضد داعش گفت: آمریکا بهتراست از این سخنان دست برداشته و حزب اتحاد دموکراتیک کردهای سوریه (PYD) را مجبور به عقب نشینی کند.

معاون نخست وزیر ترکیه در ادامه افزود: آمریکا علیرغم اینکه می داند ترکیه دراین موضوع دارای حساسیت های خاصی است، به این شکل سخن می گوید. کردها نمی توانند در غرب فرات استقرار یابند؛ وعده آن نیز پیشتر داده شده است. کردها الزاماً باید به شرق فرات بروند.

لازم به ذکر است، «برت مک گورک» نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در ائتلاف به اصلاح ضد داعش درگیری نیروهای ترکیه و شبه نظامیان کرد سوری را غیرقابل قبول دانسته بود.

«برت مک گورک» گفته بود: ما درگیری ها در مناطقی که داعش حضور ندارد را غیرقابل قبول و منشا نگرانی می دانیم.

گفتنی است، در حالی آمریکا خواستار عدم درگیری ارتش ترکیه با نیروهای کرد سوری در شمال سوریه است که «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه روز گذشته تاکید کرد در منطقه جرابلس با همان جدیت که با داعش مقابله می کند با شبه نظامیان کرد سوری هم برخورد خواهد کرد.