افتتاح ۷ پروژه عمرانی در اشکذر/گازرسانی به روستای «مزرعه میان»

به گزارش خبرنگار مهر، با سفر استاندار و معاونان وی به شهرستان‌های مختلف استان یزد در طول هفته دولت، پروژه‌های عمرانی بسیاری افتتاح و بهره برداری شد و امروز نوبت به افتتاح پروژه های شهرستان اشکذر با حضور معاون عمرانی استاندار یزد بود.

سید محمدرضا سیدحسینی در سفر یک روزه خود به شهرستان اشکذر ضمن بازدید از چند پروژه نظیر مسکن مهر و پرورش شترمرغ، از طرح‌هایی از جمله گازرسانی به روستای مزرعه میان، ساماندهی ورودی‌های شهر و ... بهره برداری کرد.

سیدحسینی سپس در جلسه شورای اداری و در جمع مدیران این شهرستان حاضر شد و ضمن بیان دغدغه ها، برنامه ها و اولویت‌ها به سئوالات مدیران این شهرستان‌ها نیز پاسخ داد.

صرفه جویی باید به فرهنگ تبدیل شود تا اقتصاد مقاومتی محقق شود

وی با تاکید بر لزوم تلاش همگانی برای تحقق اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: صرفه جویی و خرید محصولات داخلی دو اصل مهم و اساسی برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.

معاون استان یزد تاکید کرد: اگر صرفه‌جویی به فرهنگ تبدیل نشود در آینده ای نه چندان دور وضعیت بسیار خطرناکی در کشور به وجود خواهد آمد.

سیدحسینی با تاکید بر اینکه بحران آب فقط بحران یزد نیست، عنوان کرد: البته یزد به جز بحران آب با بحران هوا و خاک نیز مواجه شده و این شرایط در اغلب نقاط کشور حاکم است.

وی با اشاره به مصرف بی رویه منابع آب، معدن، خاک و ... تصریح کرد: با شرایطی که در کشور ایجاد کرده ایم، راهی جز تحقق اقتصاد مقاومتی برای نجات کشور وجود ندارد.

اقتصاد مقاومتی با شعار محقق نمی‌شود

سیدحسینی خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی با شعار محقق نمی شود و باید بسیار جدی وارد عمل شد تا به نتایج دلخواه و آثار مثبت رسید.

معاون عمرانی استاندار یزد با بیان اینکه صرفه جویی می تواند در تحقق اقتصاد مقاومتی بسیار موثر عمل کند، افزود: دستگاه‌های دولتی باید صرفه جویی را ابتدا از خود آغاز کنند.

وی ادامه داد: بزرگترین اصل موفقیت در اقتصاد مقاومتی، خرید اجناس ایرانی است و حتی اگر کالای ایرانی از لحاظ کیفیت نازلتر از مشابه خارجی بود نیز باید همه کالای ایرانی بخرند اما متاسفانه می‌بنیم اغلب مردم بر این باورند که کالای خارجی در هر حال بهتر از کالای ایرانی است.

سیدحسینی با اشاره به بازدید انجام شده از مسکن مهر، وضعت برخی ساخت و سازها را اسفبار خواند و افزود: مردم گناهی نکرده اند که ساختمان‌هایی به این شکل تحویل گرفته اند.

تعیین مهلت یک هفته برای ساماندهی وضعیت مسکن مهر اشکذر

وی ادامه داد: وضعیت فاضلاب این پروژه نیست قابل قبول نیست و یک هفته به مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن فرصت داده می شود تا این موضوع را تعیین تکلیف کنند و فرماندار اشکذر موظف است در این زمینه گزارش لازم را بدهد تا در صورت انجام نشدن اقدام مناسب، شخصا وارد عمل شوم.

فرماندار اشکذر نیز در این نشست اظهار داشت: همه روستاهای بالای پنج خانوار این شهرستان گازدار شدند و همه روستاهای بالای یک خانوار اشکذر نیز برق ‌دار هستند و هماهنگی بسیار خوبی بین دستگاه‌های اداری استان برای خدمت رسانی به روستاییان وجود دارد.

محمدعلی شاه حسینی افزود: در زمینه اتمام طرح‌های نیمه تمام و تسریع و مساعدت در اجرای برخی پروژه‌های در دست اقدام شهرستان نیز خواستار توجه ویژه مسئولان هستیم.

نیاز به تسهیلات دولتی برای ایجاد پمپ گاز در رستاق

بخشدار مرکزی اشکذر نیز در این نشست اظهار داشت: متاسفانه منطقه رستاق فاقد پمپ گاز است در حالی که حرکت دستگاه‌ها به سمت سوخت پاک است.

سیدمحمد اشرف افزود: بخش خصوصی نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرده اما نیاز به کمک دولتی و تسهیلات برای احداث جایگاه است و تقاضا داریم در این زمینه که مورد درخواست عده زیادی از مردم است، مساعدت شود.

وی ادامه داد: همچنین در زمینه فاز دوم جاده کنارگذر که روستاهای همت آباد، حاجی آباد و جاده سنتو را پوشش می‌دهد، با پیمانکاری صحبت شده و قبول کرده‌اند در صورت کددار شدن عنوان پیمانکار راه و شهرسازی، هزینه‌های خود را هشت ساله دریافت کنند بنابراین درخواست مساعدت در این زمینه را داریم.