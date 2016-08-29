سیستم تصویر برداری از مناطق حفاظت شده همدان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، افتتاح سیستم تصویر برداری هوایی از مناطق حفاظت شده، تجلیل از رسانه های فعال و تشریح عملکرد حفاظت محیط زیست استان همدان با برگزاری نشست خبری در منطقه حفاظت شده «نشر» همدان انجام شد.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در این نشست درباره عملکرد این اداره کل گفت: بهبود وضعیت معیشتی محیط بانان با افزایش چشمگیر پرداختها به عنوان استان برتر کشور، تأمین کامل و ارتقای کیفی تجهیزات و امکانات فردی، بهبود زیرساختهای پاسگاهها مانند راههای مواصلاتی و گازرسانی به ۳ پاسگاه، تأمین تجهیزات جدید و روزآمد مانند هلیشات برای تسهیل خدمت محیط بانان و بیمه تکمیلی رایگان از خدمات ارائه شده به محیط بانان بوده است.
محمد رضا محمدی ادامه داد: گازرسانی به مناطق تحت مدیریت ادارهکل حفاظت محیط زیست استان، تأمین اعتبار به منظور آغاز به کار ۲۵ محیط بان و کارشناس استخدام شده از گذشته در سال ۹۴، طی مقدمات اشتغال ۱۲ نخبه دانشگاهی با مدارک تحصیلی کارشناسیارشد و بالاتر در گرایشهای مختلف محیط زیست با هدف ارتقاء توان تخصصی مجموعه، برخورد فعال با تشکیل ۷۷ کارگروه و کمیته داخلی و خارجی ادارهکل و نظاممندی آنها، تسهیل ارتقاء سازمانی پرسنل و استقرار سیستم مدیریت مشارکتی و تکریم بازنشستگاه اداره در سطح استان برای نخستینبار از جمله دیگر اقدامات این اداره کل بوده است.
مبارزه موفق با بیماریهای حیاتوحش
وی عنوان کرد: برگزاری نشست منطقهای اطفاء حریق با حضور مدیران ۷ استان، مبارزه موفق با بیماریهای حیاتوحش همچون طاعون نشخوارکنندگان در مناطق حفاظتشده و عدم تلف شدن حتی یک رأس از وحوش با وجود وقوع تلفات گسترده در برخی از استانهای مجاور و پیگیری احیای تالاب آقگل پس از ۷ سال از بحرانی شدن شرایط آن و انجام اقدامات اساسی در این زمینه از اقدامات حفاظت محیط زیست استان بوده است.
وی ادامه داد: پیگیری به منظور واگذاری موزه حیاتوحش با توجه به وجود موزه غنی تاریخ طبیعی دانشگاه بوعلیسینا در راستای کاهش تصدی و تمرکز بر وظایف ذاتی، انجام اقدامات لازم به منظور ارتقاء منطقه حفاظت شده «خانگرمز» به عنوان نخستین پناهگاه حیاتوحش استان که در آستانه تصویب شورای عالی محیط زیست قرار گرفته است، ایجاد بستر لازم برای مشارکت سمنهای محیط زیست استان در امر سرشماری حیاتوحش استان و احیاء کارگروه غارشناسی استات و تشکیل ۵ جلسه در زمینه موضوعات مربوط به غارهای استان از دیگر اقدامات این حوزه است.
وی عنوان کرد: برای ارتقاء سطح مناطق به جز منطقه حفاظتشده خانگرمز، برای ۴ منطقه دیگر هم پیگیریهایی داشتیم و تعریف منطقه حوزه سدگرین به عنوان منطقه شکار ممنوع و منطقه جنگلی گیان و رودخانه گاماسیاب به عنوان مناطق حفاظتشده در چارچوب پیگیریهای ادارهکل است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در ادامه اظهار داشت: فعالسازی کارگروه مدیریت پسماند استان پس از هشت سال تعطیلی، تدوین و تصویب برنامه مدیریت پسماندهای پنجگانه استان و جهش چشمگیر در بهبود مدیریت پسماندهای عفونی توسط دانشگاه علوم پزشکی، تشکیل کارگروه مقابله با آلودگی هوا برای نخستینبار در استان، تصحیح جانمایی و تغییر مکان استقرار سه ایستگاه از پنج ایستگاه پایش آلودگی هوا در سطح استان و رشد ۳۰ درصدی خوداظهاری واحدهای تولیدی و صنعتی استان از جمله اقدامات معاونت محیط انسانی حفاظت محیط زیست استان همدان بوده است.
انجام ۳۱۸ مورد نمونهبرداری از خروجی دودکش واحدهای صنعتی
وی انجام ۲۰۲۱ مورد پایش، ۲۱۲ مورد نمونهبرداری پساب و ۳۱۸ مورد نمونهبرداری خروجی دودکش واحدهای صنعتی، خدماتی و درمانی از طریق آزمایشگتاههای معتمد، صدور ۱۹۵ مورد اخطاریه در زمینه آلودگی آّب، ۱۳۵ مورد در زمینه آلودگی هوا، ۸۱ مورد اخطاریه در زمینه پسماند، رسیدگی به ۲۰۹ مورد شکواییه محیط انسانی، انجام ۴۰۶ مورد نمونهگیری فاضلاب و ۱۸۴ مورد سنجش میکروبی و ۲۲۲ مورد سنجش فیزیکی و شیمیایی را از دیگر اقدامات معاونت محیط انسانی دانست.
محمدی اضافه کرد: انجام ۱۷۶ مورد نمونهگیری از منابع آبی استان و انجام سنجشهای میکروبی و فیزیکی و شیمیایی بر روی نمونهها، انجام ۱۶۶ مورد سنجش خروجی دودکش واحدهای صنعتی، انجام ۹۵ مورد پایش از محلهای دفع پسماندهای شهری و انجام ۳۳۷ مورد پایش از محل دفن پسماندهای روستایی و پیگیری نصب سیستم پایش آنلاین در ۴ واحد صنعتی از اقدامات دیگر این حوزه است.
وی دستاوردهای برگزاری کارگروههای مدیریت پسماند را تعیین وضعیت برنامهای ۵ نوع پسماند عادی خانگی، ویژه، صنعتی، عفونی و کشاورزی دانست و عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر تقریبا در تمام بیمارستانهای استان دستگاه بیخطرسازی پسماندهای عفونی استقرار یافته است.
وی مسئله دفع پسماند را مشکل مزمنی دانست که در سنوات گذشته رخ داده و به یکباره قابل حل نیست و اظهار کرد: متأسفانه زیرساختی در حوزه دفع پسماند نداشتیم اما اکنون در زمینه پسماندهای کشاورزی اتفاقات خوبی رخ داده است.
وی ادامه داد: یک معضل حدودا ۲۰ ساله در موضوع دفع پسماندهای سفال لالجین وجود داشت و به طور مشخص در یک دهه اخیر در شهرک سفال لالجین که با پیگیریهای همکاران محیط زیست و شهرستان بهار مرتفع شد و بدین ترتیب محل جدیدی جانمایی شد و هماهنگی لازم برای تملک زمین در شرایطی که ارتباطی با محیط زیست نداشت را انجام دادیم و وضعیت نابسامان گذشته و رهاسازی پسماندها در حاشیه رودخانه قوریچای و حتی اشتغال بخشی از حریم رودخانه را بهبود بخشیدیم و در حال حاضر پسماندها براساس برنامهریزی شهرک صنعتی و مدیریت شهرک سفال به محل جدید منتقل میشود.
وجود ۲۵ سمن در حوزه محیط زیست استان همدان
محمدی با اشاره به وجود ۲۵ سمن در حوزه محیط زیست استان همدان به منظور زمینهسازی برای مشارکت مردم در حفظ محیط زیست و تخصصی کردن دو سمن گفت: کانون محیط زیست دانشگاه بوعلیسینا به عنوان کانون برتر کشوری معرفی شد و بنیاد مهر همدان جایزه ملی محیط زیست را از آن خود کرد که یک نفر از دو نماینده سمن های حوزه محیط زیست در کشور از همدان است و در جمع ۵ نفر نمایندگان تشکل های مردمی محیط زیستی یک نفر نماینده از همدان داریم.
وی برگزاری نخستین همایش نماز و محیط زیست کشور در استان، برپایی جشنواره و نمایشگاه عکس محیط زیست در همه شهرستان های استان همدان، برگزاری جشنواره فیلم سبز و ایجاد شعب اختصاصی برای دعاوی زیستمحیطی در دادگستری را به عنوان سایر فعالیتهای ادارهکل برشمرد.
محمدی در خصوص صنعت سبز در استان نیز گفت: سال گذشته از ۲۸۸ واحد کاندیدا، ۲۰ واحدی کشوری برای کسب برند صنعت سبز انتخاب شدند که دو سهمیه متعلق به همدان بود بنابراین امسال سعی داریم تعداد بیشتری از واحدهای استان را به عنوان صنایع و واحدهای خدماتی سبز معرفی کنیم.
وی ادامه داد: تسهیل استقرار صنایع و همراهی آنها با محیط زیست بسیار حائز اهمیت است به طوریکه این نگاه از گذشته وجود داشته و امروز پررنگتر است و همراه واحدهای صنعتی عمل میکنیم و امیدواریم بتوانیم با ایجاد شرایطی برای فعالیت واحدهایی که همراه محیط زیست هستند، به معنای واقعی کلمه به توسعه پایدار دست یابیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان با تأکید بر اینکه گوش ما ازگذشته برای شنیدن حرفهای صنایع شنواتر است، افزود: عزمی هم با ابلاغ سیاستهای مقام معظم رهبری در بخش محیط زیست و الزامات حقوقی و قانونی بالادستی و نگاه مدیریت ارشد استان ایجاد شده و خوشبختانه امروز این تلازم جا افتاده است که رخداد هر توسعهای لزوما باید ملاحظات زیستمحیطی داشته باشد.
عمل به سیاست های ابلاغی محیط زیست و اقتصاد مقاومتی
محمدی در بخش دیگری درباره اقتصاد مقاومتی در محیط زیست اظهار کرد: پایداری مفهومی است که در بطن موضوع توسعه و حفظ محیط زیست نهفته است به طوریکه تلاقی چشمگیری بین مفهوم اقتصاد مقاومتی و اقتصاد سبز وجود دارد.
وی عنوان کرد: برای تئوری کردن موضوع و پوشش خلأهای نظری، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در بخش محیط زیست را با سیاستهای ابلاغی ایشان در زمینه اقتصاد مقاومتی تطبیق دادهایم که بالای ۸۰ درصد همپوشانی وجود دارد بنابراین معتقدیم اگر سیاستهای مقام عظمای ولایت در بخش محیط زیست را عملی کنیم عملا توانستهایم به نظر ایشان در حوزه اقتصاد مقاومتی که به محیط زیست برمیگردد، جامه عمل بپوشانیم.
محمدی تأکید کرد: تمام دغدغه ما در این بخش حفظ پایداری منابع است بدین معنا که در حوزه کشاورزی به نحوی رفتار کنیم که بتوانیم کسری مخازن آبهای زیرزمینی را لحاظ کرده و به نحوی از آب بهره ببریم که در درازمدت از خروجیهای فعالیتهای کشاورزی برخوردار باشیم.
احیای «آق گل» در دست پیگیری است
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان درباره تالاب «آقگل» نیز عنوان کرد: تالاب «آقگل» ازسال ۸۸ وارد مرحله بحرانی شد و به جز مجموعه مطالعات، تا اواخر سال ۹۴ کاری در این راستا انجام نشده بود و امروز در شرایطی به سر میبریم که شرکت آب منطقهای بر حسب تکلیف اعلام کرد تمام چاههای غیرمجاز منطقه را مسدود کرده و کنتور هوشمند را بر روی بخشی از چاههای مجاز نصب کرده است.
وی اضافه کرد: سازمان جهادکشاورزی این منطقه را برای تعیین الگوی کشت و نوع آبیاری به عنوان پایلوت قرار داده است و با محیط زیست و شرکت آب منطقهای استان مرکزی هم جلسه مشترکی برای تأمین حقآبه تالاب آقگل و انجام اقدامات مشابه صورت گرفته در استان داشتیم.
وی ادامه داد: شناسایی متخلفان به منظور جلوگیری از دستاندازی در عرصه تالاب و پیگیری پروندههای قضایی مربوطه از دیگر اقدامات برای خارج کردن تالاب آقگل از وضعیت بحرانی بود که امیدواریم با انجام موارد ذکر شده و داشتن بارشهای خوب تالاب ۶ ماه در سال از نعمت آب برخوردار باشد.
وی درباره تالابهای استان گفت: تالاب طبیعی «پیرسلمان» به نسبت از وضعیت بهتری برخوردار است اما تمام تالابهای طبیعی استان بحرانزده هستند به طوریکه هفت تالاب انسانساخت و سه تالاب نیمه فعال داریم که عملا به صورت فصلی هستند و به علت اتفاقات ناخوشایندی که در بهرهبرداری بیرویه از آبهای زیرزمینی افتاده است، آسیب جدی دیدهاند و حل این مسئله مستلزم همکاری مراجع مرتبط همچون آب منطقهای و به ویژه جهاد کشاورزی است که بتوانند مدیریت مصرف آب را انجام دهند و به مسئله ای که به صورت تدریجی و افزون بر۲۰ سال رخ داده است را در آینده غلبه کنند.
همدان یکی از ۵ نقطه پیک جهانی تعارض انسان و گرگ
محمدی در ادامه در خصوص تعارض انسان و گرگ گفت: در حال حاضر انسانها به زنجیره غذایی اکوسیستمی گرگ لطمه زدهاند، رفتارهای نابهنجار مثل شکار خرگوش که طعمه گرگ قرار میگیرد را داشتهاند و با تجمع پسماند در مجاورت نواحی مسکونی زمینه حضور گرگی که گرسنه مانده و امنیت غذایی ندارد، فراهم آمده است.
وی با بیان اینکه تبدیل مرتع به مزرعه و استفاده از گونهها و کشت ناهنجاری همچون ذرت و ایجاد پناهگاه در این مزرعه برای گرگ تعارض بین انسان و این حیوان را تشدید میکند، عنوان کرد: دفع پسماند در مجاورت روستاها و شکار خرگوش توسط انسان دو عنصر کلیدی امنیت جانی و غذایی گرگ است که انسان در آن مقصر است و باید در رفع آن تلاش کند.
به گفته این مسئول امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته میزان آتشسوزی مراتع ۴۰ درصد کاهش یافته که سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرده بود امسال همه استان ها کاهش حداقل ۲۵ درصدی حریق در مناطق تحت مدیریت محیط زیست را داشته باشند.
وی با بیان اینکه به ۱۰۰ درصد آتشسوزیها در مراتع ریشه انسانی دارد افزود: با توجه به اینکه بیشتر آتشسوزیها در ایام تعطیلات و آخر هفتهها به وقوع میپیوندند از رسانهها میخواهیم در این زمینه به مردم اطلاعرسانی کنند.
وی درباره هتلسازیها نیز گفت: یکی از اتفاقات خوب دولت تدبیر و امید این بود که هیچ تغییر کاربری غیراصولی نداشتیم و برای اینکه این موضوع مسجل شود و با توجه به اعتراضات سمنها اجازه حضورشان در کمیسیون ماده ۵ به عنوان مرجع تغییرکاربریها برای شفافسازی از سوی معاون عمرانی استاندار صادر شد به طوریکه در ارائه گزارش مبسوط تهیه شده مشخص شد در سه سال اخیر اتفاقی نیفتاده است و هر پروژهای با تغییر کاربری فعال است از میراث گذشته بوده و هیچ همخوانی با اهداف زیستمحیطی ندارد.
در پایان این نشست از خبرنگاران فعال استان همدان در حوزه محیط زیست تجلیل و سیستم تصویربرداری هوایی از مناطق حفاظت شده همدان افتتاح شد.
نظر شما