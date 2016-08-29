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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۷:۳۵

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز:

۳۴۱۸ پروانه بهره‌برداری در حوزه صنعت البرز صادر شد

۳۴۱۸ پروانه بهره‌برداری در حوزه صنعت البرز صادر شد

کرج - رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز از صدور حدود سه هزار و ۴۱۸ پروانه بهره برداری در بخش صنعت استان خبر داد.

کد مطلب 3755766

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