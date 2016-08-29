به گزارش خبرنگار مهر، ایرج موفق در جلسه شورای اداری استان البرز که عصر دوشنبه در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، با تاکید بر لزوم توجه به بخش تولید، اظهار کرد: در استان البرز شرایط خاصی داریم، البرز این استان از قابلیت و ظرفیت بالایی نیز برخوردار است.

وی با بیان اینکه همجواری با پایتخت، دسترسی به راه های مواصلاتی و منابع انسانی همچنین وجود منطقه اقتصادی و فرودگاه پیام از جمله ظرفیت های این منطقه محسوب می شود، افزود: حدود ۳ هزار و ۴۱۸ پروانه بهره برداری در بخش صنعت البرز صادر شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز خاطر نشان کرد: ۱۳۰ معدن در استان البرز وجود دارد، ۲ هزار و ۶۵۵ جواز تاسیس در استان صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه ۲ هزار و ۸۸۸ مجوز توسعه و جواز جدید در استان صادر شده است، گفت: در عمر دوساله دولت در سال ۹۳ و ۹۴ عملکرد خوبی را داشتیم.

وی با اعلام اینکه ۳۳ درصد در بخش جواز تاسیس رشد داشتیم، افزود: افزایش ۵۰ درصدی در بخش سرمایه گذاری را شاهد بودیم، در عمر خدمت دولت کنونی بیش از ۸۲۰ پروانه بهره برداری در استان صادر شده است.

موفق با تاکید بر اینکه رتبه دوم سرمایه گذاری صنعت با حدود ۹ سرمایه گذاری خارجی از آن استان البرز شده است، گفت: رتبه پروانه بهره براداری البرز ۳ است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت البرز تصریح کرد: یک‌هزار و ۱۱۴ جواز تاسیس در استان صادر شده است.

وی با اعلام اینکه هزار و ۲۴۸ میلیارد تومان میزان سرمایه گذاری خارجی در استان عملیاتی شده است، گفت: در راستای اخذ و ارائه تسهیلات ۸۵۹ پرونده جمع آوری که از این میزان ۳۶۷ پرونده به بانک ها معرفی شده است.