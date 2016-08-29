به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ مسعود باقری در حاشیه آئین بهره برداری و بازگشایی بلوار ارتش و کلنگ زنی اتصال این بلوار و تقاطع فرهنگیان، در پاسخ به سوال مهر در خصوص ارتقای امنیت مرزها، افزود: ارتش همواره برای حفظ اقتدار و امنیت ایران اسلامی در صحنه حضور داشته و با آموزش نیروهای متخصص و توانمند نسبت به حفظ آمادگی نیروهای خود اقدام کرده است.

وی ادامه داد: با وجود بحران و چالش های امنیتی در کشورهای همسایه و منطقه، مرزهای ایران در امنیت کامل قرار داشته و امروز نظام جمهوری اسلامی ایران از امنیت بسیار خوب و بالایی برخوردار است.

باقری با بیان اینکه اقتدار، عزت و امنیت موجود در ایران مرهون همدلی و صداقت مسئولان و تلاش نیروهای نظامی و امنیتی است، افزود: تدابیر فرماندهی کل قوا، همدلی و صداقت مسئولان، تلاش نیروهای نظامی و امنیتی و کمک مردم، امنیت پایدار را در زیر سایه عنایات حضرت ولیعصر(عج)برای کشور ایران به ارمغان آورده است.

وی با تاکید بر اینکه تلاش می‌کنیم پادگان‌های خوبی بسازیم تا نیروهای نظامی آموزش‌های لازم را کسب کنند، گفت: با وجود نیروهای مسلح قوی و تصمیمات مناسب و تدابیر خوب در منطقه پر از آشوب ایران دارای امنیت لازم است.

معاون مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه ارتش درحال حاضر به لحاظ تامین تجهیزات نظامی به خودکفایی رسیده است، افزود: طی دوران دفاع مقدس نفروختن تجهیزات نظامی توسط کشورهای جهان به ایران باعث شد نیروهای نظامی برای تامین تجهیزات نظامی خود با تکیه بر توانمندی های متخصصان داخلی به دستاوردهای بزرگ و چشمگیری برسند.

باقری گفت: پس از جنگ با به دست آوردن تجربیات دوران دفاع مقدس، تمامی تجهیزات مورد نیاز را تامین و بومی سازی کردیم و با تجهیزات بومی سازی شده می توانیم مسئولیت ها و ماموریت های خود را انجام دهیم.

وی با بیان اینکه عمر برخی تاسیسات ارتش بیش از ۱۰۰ سال است، افزود: تجهیزات، امکانات و استحکامات می توانند امنیت و اقتدار ایران اسلامی را تامین کنند.

معاون مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران از جابجایی ۳۰ پادگان محصور در داخل شهرها خبر داد و افزود: در راستای تدابیر فرماندهی کل قوا پادگان هایی که در داخل شهرها محصور شدند به طور کلی باید جابجا شوند.

باقری گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰ پادگان ارتش در طرح جابجایی قرار دارند و باید به طور کلی جابجا شوند که این عملیات از محل فروش اراضی خود زمین های پادگان تامین اعتبار می شود.

وی در خصوص روند جابجایی پادگان ها، گفت: طرح تغییر کاربری پادگان های قدیمی تصویب شده و مسئولان شهری، استانی و کشوری باید کمک کنند تا تغییر کاربری صورت بگیرد و قسمتی از این پادگان ها در زمینه عمران شهری مورد استفاده قرار می گیرد و بخشی هم به منظور تامین اعتبار برای ساخت پادگان جدید به فروش می رود.

معاون مهندسی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مسئولان استان زنجان تعامل خوبی در زمینه جابجایی پادگان زنجان داشتند، افزود: در راستای منویات مقام معظم رهبری مصمم به جابجایی پادگان های محصور در نقاط شهری هستیم و در استان هایی همانند زنجان که مسئولان پای کار هستند کارها خوب جلو رفته است.

باقری با بیان اینکه پروژه های پادگانی پروژه های بزرگی هستند و در طول یک سال به اتمام نمی رسد، افزود: طرح جابجایی پادگان ها برنامه زمان بندی پنج ساله دارند.

وی افزود: طرح بازگشایی پادگان در استان زنجان طی کمتر از یک سال عملیات اجرایی تمام شد.