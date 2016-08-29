به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در حاشیه مراسم افتتاحیه خانه جدید احزاب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه در ۸ شهریور در روز پایانی هفته دولت خانه احزاب در ساختمان جدید خود افتتاح شد، اظهار داشت: خانه احزاب بعد از تعطیلی که داشت از یکسال پیش فعالیت خود را آغاز کرد و جلساتش در وزارت کشور برگزار می شد.

وی افزود: با کمک شهرداری تهران، این ساختمان در اختیار خانه احزاب قرار گرفت و از امروز خانه احزاب، جلسات رسمی و فعالیت‌های خود را در این ساختمان برگزار می کند.

مقیمی تاکید کرد: خانه احزاب یک تشکل صنفی است که قرار است امورات مربوط به احزاب کل کشور را پیگیری کند. ما در وزارت کشور پشتیبان این تشکل صنفی خواهیم بود و کارهایی که تا امروز وزارت کشور انجام می داد، از این به بعد خانه احزاب دنبال خواهد کرد.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان کرد: البته مسائل حاکمیتی و تکالیفی که قانون برعهده وزارت کشور گذاشته است، ما انجام می دهیم، اما سایر موارد را خانه احزاب انجام خواهد داد تا بتوانیم احزاب قوی‌تری را در کشور داشته باشیم.

وی ادامه داد: هم وزارت کشور و هم مجلس باید به احزاب کمک کنند و همان‌طور که فعالیت های فرهنگی نیاز به پشتیبانی های دولت و مجلس دارد، فعالیت های سیاسی هم نیاز به حمایت دارند تا احزاب بتوانند حضور بیشتری در عرصه سیاسی داشته باشند و شور و نشاط سیاسی را به وجود بیاورند.

مقیمی با اشاره به انتخابات مجلس دهم اظهار داشت: حضور احزاب در انتخابات ۷ اسفند تعیین‌کننده بود و همین که در کل کشور احزاب فعالیت می کردند، کمترین چالش و برخوردهای غیرمتعارف را داشتیم و تقریبا کل کشور و همه فعالان سیاسی فعالیت خود را به درستی انجام دادند و از نظر سیاسی، نشاط و آرامش خوبی را به وجود آوردند. این مسئله نشان می دهد که احزاب ما راه خوبی را انتخاب کردند.

معاون سیاسی وزیر کشور افزود: همه اموری که مربوط به پشتیبانی احزاب می شود و خود احزاب می توانند آن کارها را انجام دهند و تا امروز وزارت کشور انجام می داد، به خانه احزاب واگذار می شود. مسائل حقوقی، مالی، قضایی و پشتیبانی احزاب کشور از جمله مواردی است که خانه احزاب می تواند پیگیری کند.

وی تصریح کرد: برخی کشورها از ما دعوت می کنند تا در انتخابات های آنها حضور داشته باشیم، بنابراین بهترین تشکلی که می‌تواند در این رویدادها حضور پیدا کند، نمایندگان خانه احزاب هستند.

مقیمی در پایان اظهار داشت: حضور خانه احزاب در انتخابات ها می تواند موجب آرامش و نشاط شود.