به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره دولتمردان شهید رجایی و باهنر، عصر امروز دوشنبه پروژه های گازرسانی روستاهای شهرستان شادگان با حضور فرماندار شادگان، مدیر مهندسی شرکت گاز استان خوزستان و هیئت همراه، مسئولان ادارات و دستگاههای اجرایی شهرستان و اهالی روستاهای دهستان آبشار در محل مسجد حضرت رسول اکرم واقع در روستای نهر رحمه به بهره برداری رسید.

فرماندار شادگان در این مراسم با تبریک هفته دولت با اشاره به خدمات دولت در بخش گازرسانی به روستاهای این شهرستان، اظهار کرد: دولت یازدهم در این زمینه فعالیتهای خوبی به مردم ارائه کرده و امید است به روزی برسیم که شهرستان شادگان از نظر گاز به نقطه سبز رسیده باشد.

بهروز فرج اللهی گفت: این پروژه شامل ۲۷ کیلومتر شبکه گازرسانی به روستاهای پراکنده این شهرستان بوده که با اعتباری بالغ بر ۳۶ ملیارد ریال از محل وزارت نفت تامین اعتبار شده و به بهره برداری رسید.ه است

وی خاطرنشان کرد: با افتتاح پروژه های گازرسانی به روستاهای شهرستان شادگان تعداد ۵۰۰ خانوار از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند.