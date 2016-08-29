به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو بعد از ظهر دوشنبه در جمع مسئولان بخش کاکی ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: با روی کار آمدن دولت تدبیر وامید توجه خوبی به توسعه و عمران و آبادی روستاها صورت گرفت و در سطح شهرستان به تبع کشور و استان در چند سال اخیر بیش از ۴۰ درصد اعتبارات عمرانی شهرستان به عمران روستایی اختصاص یافته است.

وی افزود: در حال حاضر در ۹۰ درصد روستاهای شهرستان اجرای طرح هادی یک یا چند مرحله انجام شده است.

مهرجو با بیان اینکه اگر زیر ساخت های روستا تکمیل شود زمینه خوبی برای اشتغال زایی ایجاد می شود، ادامه داد: دولت توفیقات خوبی در بخش داخلی وبین المللی داشته که توافق هسته ای، کنترل تورم، ثبات اقتصادی واصلاح مسیر اقتصادی از مهمترین اقدامات دولت است.

وی بیان کرد: در سطح شهرستان نیز به تبع کشور در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی کارهای خوبی انجام شده که هم اکنون زیر ساخت های شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی شهرستان فراهم و آماده سرمایه گذاری است.

مهرجو به اقدامات صورت گرفته در بخش کاکی اشاره کرد و گفت: در این مدت تعریض و بهسازی نقاط حادثه خیز این بخش انجام شده که با تکمیل محور گزدراز- چاه حسین جمال و دولت آباد- زیارت تمامی محور های اصلی این بخش تعریض شده است.

وی بیان کرد: در بخش آموزش نیز با تزریق به موقع اعتبار مدرسه آیت ریگدان از اول مهر این مدرسه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد و سالن امتحانات نیز تکمیل شد.

مهرجو بیان کرد: گاز رسانی به ۱۷ روستای شهرستان دشتی با اعتبار ۸۵ میلیارد ریال در این هفته با حضور استاندار بوشهر به بهره برداری رسید که از این تعداد ۱۳ روستا در بخش کاکی است.

وی از مطالعه برداشت آب از رودخانه مند خبر داد و خاطر نشان کرد: با عنایت دولت و استاندار بوشهر در هفته دولت ۱۰۰ پروژه با اعتبار ۴۰۰ میلیارد ریال افتتاح و ۱۳ پروژه نیز با اعتبار ۱۵۰ میلیارد ریال عملیات اجرایی آنها آغاز می شود.

مهرجو بیان کرد: در چند سال اخیر با تلاش های صورت گرفته تعداد پروژه های نیمه تمام شهرستان از ۲۵۶ پروژه به ۷۸ پروژه کاهش پیدا کرده است.

وی خاطر نشان کرد: در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی در بخش های مختلف به ویژه کشاورزی اقدامات خوبی صورت گرفته که تبدیل کشت های روباز به گلخانه ای و تبدیل آبیاری سنتی به مکانیزه از جمله این اقدامات است که اعتبارات خوبی به این مهم اختصاص داده شده است.

مهرجو بیان کرد: با ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری برنامه ها و طرح های شهرستان در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی پیگیری می شود.