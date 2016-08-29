به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری با حضور در ورزشگاه آزادی و تمرین تیم ملی فوتبال گفت: اینجا آمدم تا به شما خسته نباشید و خدا قوت بگویم. همانطور که وزیر هم گفت فوتبال به صورت ویژه نزد مردم اهمیت دارد.

وی افزود: مردم هم بازی های لیگ را دنبال می کنند، هم بازی های ملی را و خوشبختانه خانم ها هم به جمع فوتبالی ها اضافه شده اند. من صمیمانه تشکر می کنم. آنچه مهم است این است که دولت و رئیس جمهور با تمام توان پشتیبان شما (بازیکنان تیم ملی) و مربی خوب شما آقای کی‌روش است. کی روش در طول این سالها در ایران زحمات زیادی کشیده است. دولت قدردان کی روش است. خوشحالم شما در آسیا رتبه اول هستید. این برای ما قابل تقدیر است.

معاون اول رئیس جمهور ادامه داد: مردم و دولت انتظار دارند شما به جام جهانی برسید. انشاالله فدراسیون برنامه ریزی دقیقی کرده باشد. وزارت ورزش هم آمادگی دارد تا شما به آنچه مدنظر دارید برسید. دولت هم تا حد توانش از کادر فنی و بازیکنان حمایت می کند تا دل مردم ایران شاد شود. جامعه ایران به نشاط نیاز دارد. هر بازی که شما انجام می دهید، میلیون ها مخاطب دارد. از جوانمردانه بازی کردن شما تشکر می کنم و امیدوارم به دستاوردی برسید. امروز آمدم تا خسته نباشید بگویم.