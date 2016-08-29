به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی‌فر ظهر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای مواد مخدر گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پنج ماهه نخست امسال۳۰۰ تن ماده مخدر در کشور کشف شد که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۵ درصد افزایش داشته است.

وی جاده های استان گلستان را جزو اصلی ترین محورها در ترانزیت مواد مخدر دانست و با تاکید بر این که این مسیر نیاز به حساسیت و جدیت دارد، گفت: در طرح پیشگیری از مواد مخدر تمرکز ما بر شرق کشور است و در این طرح پنج استان شرقی کشور را برای حمل مواد مخدر ناامن می‌ کنیم.

قائم مقام دبیر کل ستاد مواد مخدر کشور با بیان اینکه کنترل این موضوع مستلزم همیاری و همکاری مردم با پلیس است، متذکر شد: در این راستا اصحاب رسانه برای ما یک رکن اصلی در بحث آگاهی بخشی و اطلاع رسانی محسوب می شوند.

وی به رویکردهای ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در سال جاری اشاره و تصریح کرد: امسال برنامه ما پیشگیری با رویکرد اجتماعی کردن است و در سطح کشور دولتمردان و مردم با یک انسجام ملی این طرح را دنبال می ‌کنند.

مویدی فر از برگزاری نشست با استانداران این پنج استان خبر داد و اضافه کرد: در این نشست راه‌های کنترل و ناامن کردن این استان‌ها برای قاچاقچیان بررسی شد.

به گفته وی یکی دیگر از رویکردهای جدی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور تمرکز بر ماده ۱۶ است که به صورت تخصصی و کارشناسی در حال انجام است.

مویدی‌فر افزود: نگاه ما در ستاد مبارزه با مواد مخدر این است که همه معتادان مراجعه و مبادرت به ترک اعتیاد کنند و اگر مبادرت به این اقدام نکنند و در سطح خیابان دیده شوند به عنوان مجرم شناخته خواهند شد.

وی با اشاره به اینکه تا کنون استان گلستان توانسته در ماده ۱۶ به خوبی وارد شود و اقدامات خوبی را انجام دهد و به صورت هدفمند به آن بپردازند، گفت: این موضوع جزو اولویت های کاری ما در سال جاری به ویژه در کلان شهرهاست که در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در شهرهایی همچون تهران و دیگر کلان شهر اولویت ما معتادان متجاهر است، ادامه داد: در این راستا اقدامات بسیار خوبی صورت گرفته است و تصمیمات جدی تر را اتخاذ خواهیم کرد.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور در خصوص طرح شهید شوشتری در گلستان، تصریح کرد: با هماهنگی دستگاه ها سه نقطه آلوده استان پاکسازی و زیبا سازی از چهره خرده فروشان و معتادین متجاهر صورت گرفته است.

وی افزود: باید توجه داشته باشیم که اگر نقطه مورد پاکسازی قرار گرفته است حتما باید حلقه های بعدی تعریف شود تا این اتفاق دوباره به جای قبلی خود باز نگردد.