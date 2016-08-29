به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مهرجو بعد از ظهر دوشنبه در همایش تجلیل مردم شهرستان دشتی از مسئولان ضمن تبریک هفته دولت اظهار داشت: شهیدان رجایی و باهنر الگویی تمام عیار برای همه مسئولان هستند و این هفته بهترین فرصت است تا علاوه بر اینکه عملکرد و اقدامات صورت گرفته تبیین و تشریح شود کاستی و موانع موجود را نیز با مردم در میان گذاشت.

وی از رشد ۲۷ درصدی اعتبارات عمرانی شهرستان خبر داد و افزود: در سال جاری با پیگیری های به عمل آمده سهم اعتبارات عمرانی شهرستان از ۳۳۰ میلیارد ریال سال گذشته به ۴۱۰ میلیارد ریال در سال جاری رسیده که ۲۷ درصد رشد را نشان می دهد.

مهرجو به توفیقات دولت در عرصه های مختلف به‌ویژه ثبات و آرامش موجود در عرصه اقتصادی اشاره کرد و اظهار داشت: شاهد کاهش تورم هستیم و مسیر اقتصادی کشور در راستای اقتصادی اصلاح شده است و در سطح شهرستان با عنایت دولت و استاندار بوشهر توفیقات خوبی را در همه عرصه ها شاهد هستیم.

وی اضافه کرد: تسریع در روند احداث کارخانه سیمان مند دشتی، احیای گمرک و بندر لاور ساحلی با رویکرد صادرات مواد معدنی، افتتاح کارخانه تولیدی خوراک میگو و غیره از دیگر طرح های اقتصادی شهرستان است.

مهرجو بیان کرد: با ثبات اقتصادی که در سطح جامعه ایجاد شده توفیقات خوبی در کشور و به تبع آن شهرستان دشتی را شاهد هستیم.

وی بر ضرورت مشارکت مردم در امر سرمایه گذاری تاکید کرد و گفت: دولت به تنهایی نمی تواند زمینه اشتغال را فراهم کند که ضرورت دارد مردم نیز با سرمایه گذاری زمینه و بستر اشتغال در سطح شهرستان را فراهم کنند.

مهرجو به ظرفیت ها و پتانسیل های شهرستان اشاره کرد و ادامه داد: این شهرستان در بخش های مختلف گردشگری، معادن، کشاورزی، محیط زیست و غیره از ظرفیت و پتانسیل خوبی برخوردار است و مردم می توانند در این بخش ها سرمایه گذاری کنند.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح های توسعه ای در شهرستان زمینه برای حضور سرمایه گذاران فراهم شده است، یادآورشد: به موازات تکمیل زیر ساخت ها و پروژه های نیمه تمام توجه خوبی به بخش فرهنگی شده است به طوری که شاهد رشد ۴۲ درصدی اعتبارات در حوزه فرهنگی هستیم.

مهرجو از ساماندهی تمامی گلزارهای شهدا در سطح شهرستان خبر داد و گفت: در سال گذشته ۳۵ میلیارد ریال به بخش فرهنگ اختصاص داده شد ولی این رقم در سال جاری به ۴۲ میلیارد ریال افزایش پیدا کرد که نسبت به سال ۹۴، ۴۲ درصد رشد پیدا کرده است.

وی احداث مرکز فرهنگی گلزار شهدا، تکمیل سالن های بسیج، تکمیل حوزه های علمیه، تجهیز مصلای نماز جمعه، تکمیل حوزه علمیه خواهران و برادران و تعمیر و تجهیز مساجد و اماکن مذهبی شهرستان را از جمله اقدامات فرهنگی انجام شده عنوان کرد.

مهرجو خاطر نشان کرد: بالغ بر ۱۲میلیارد ریال برای تکمیل حوزه علمیه برادران به عنوان الزام قانون بودجه اختصاص داده شد که امیدواریم هر چه زودتر این پروژه تکمیل و به بهره برداری برسد.