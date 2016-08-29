به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در حاشیه حضور تمرین تیم ملی با تمجید از حضور معاون اول رئیس جمهور در تمرین تیم ملی گفت: خوشحالم که تیم ملی آنقدر برای دولتمردان ما مهم است که معاون اول رئیس جمهور در تمرین امروز این تیم حضور پیدا کرد و باعث شد تا کادر فنی و ملی پوشان از روحیه بالایی برخوردار شوند.

وی تاکید کرد: این مسئله نشان می دهد که مردان سیاسی کشور برای فوتبال اهمیت خاصی قائل هستند و نتایج تیم ملی برایشان بسیار مهم است.

علی پروین در ادامه خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه بازی حساسی مقابل قطر خواهیم داشت و مطمئنم این تیم را به راحتی و با اختلاف دو یا سه گل شکست خواهیم داد.

پروین در ادامه خاطرنشان کرد: مطمئنم که ورزشگاه جای سوزن انداختن نخواهد داشت و همه عاشقان تیم ملی به ورزشگاه خواهند آمد و تیم ملی‌شان را مورد تشویق قرار می دهند.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا روز پنجشنبه به ورزشگاه خواهد آمد، افزود: مطمئن باشید روز پنجشنبه برای حمایت از تیم ملی به ورزشگاه خواهم آمد تا در کنار مردم عزیز ایران، تیم ملی کشورم را تشویق قرار دهیم.