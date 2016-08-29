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۸ شهریور ۱۳۹۵، ۱۸:۱۹

علی پروین:

به راحتی قطر را شکست می‌دهیم/ پنجشنبه به ورزشگاه خواهم آمد

به راحتی قطر را شکست می‌دهیم/ پنجشنبه به ورزشگاه خواهم آمد

پیشکسوت فوتبال ایران با بیان اینکه قطر مقابل ایران حرفی برای گفتن نخواهد داشت، گفت: روز پنجشنبه با اختلاف ۲ گل به راحتی قطر را شکست خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی پروین در حاشیه حضور تمرین تیم ملی با تمجید از حضور معاون اول رئیس جمهور در تمرین تیم ملی گفت: خوشحالم که تیم ملی آنقدر برای دولتمردان ما مهم است که معاون اول رئیس جمهور در تمرین امروز این تیم حضور پیدا کرد و باعث شد تا کادر فنی و ملی پوشان از روحیه بالایی برخوردار شوند.

وی تاکید کرد: این مسئله نشان می دهد که مردان سیاسی کشور برای فوتبال اهمیت خاصی قائل هستند و نتایج تیم ملی برایشان بسیار مهم است.

علی پروین در ادامه خاطرنشان کرد: روز پنجشنبه بازی حساسی مقابل قطر خواهیم داشت و مطمئنم این تیم را به راحتی و با اختلاف دو یا سه گل شکست خواهیم داد.

پروین در ادامه خاطرنشان کرد: مطمئنم که ورزشگاه جای سوزن انداختن نخواهد داشت و همه عاشقان تیم ملی به ورزشگاه خواهند آمد و تیم ملی‌شان را مورد تشویق قرار می دهند.

وی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا روز پنجشنبه به ورزشگاه خواهد آمد، افزود: مطمئن باشید روز پنجشنبه برای حمایت از تیم ملی به ورزشگاه خواهم آمد تا در کنار مردم عزیز ایران، تیم ملی کشورم را تشویق قرار دهیم.

کد مطلب 3755802

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